YKS’ye girecek engelli adaylar dikkat! Raporlar devlet veya üniversite hastanesinden

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sıkça sorulan sorular arasında engelli adayların akıllarına takılanlara da açıklık getirdi. Buna göre adayların devlet ve üniversite hastanelerinden alınan sağlık raporlarıyla başvuru yapması bekleniyor, özel hastanelerinki kabul edilmiyor. Ayrıca istenen belgelerin doğrudan ÖSYM’nin Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gerekiyor, bunlar başvuru merkezlerine bırakılmamalı. İşte engelli ve sağlık sorunu olan adaylar için akıllara takılan 10 soru:

- YKS’ye engelli olarak başvuru için ne yapmalıyım?

‘Engelli Salonlarında’ sınava alınmanız için engelli sağlık kurulu raporu veya sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini bir devlet veya üniversite hastanesinden edinmelisiniz. Özel hastane raporları kabul edilmiyor. Ardından doldurulan ‘sağlık/engel bilgi formu’nu, bu durumu belirten ‘dilekçe’ ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na ulaştırmalısınız. Bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilmeli. Başvuru merkezlerine bırakılmamalı. (06800 Bilkent-ANKARA)

- Görme engelliyim, sınava okuyucu yardımı alarak gireceğim. Tüm sorulardan sorumlu muyum?

Okuyucu yardımı talep eden bir adaysanız; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla, karmaşık ifade içeren soruları cevaplamayacaksınız.

- Sağlık sorunumdan dolayı sınavda kullanmam gereken araç-gereç var. Bunlar sınava alınır mı?

‘Sağlık/engel bilgi formundaki ‘sınava getirilebilecek araç ve gereçler’ alanını doldurarak, bu belgeyi başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmalısınız. Bu şekilde araç-gereçler sınava alınabilir.

- Az gören görme engelli bir adayım. Soruları kendim okumak istiyorum, bu durumda bana görme problemimden dolayı sınavda ek süre verilecek mi?

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, engelli sağlık kurulu raporlarında görme sistemi, göz hastalıkları, görme bozukluğu oranı yüzde 25 ve üzerinde olan az gören adaylara ek süre verilir.

- Görme engelliyim, sınav için başvurumu yaptım. Sınavda 14 punto soru kitapçığı ve 14 punto cevap kâğıdı alabilir miyim?

Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı veriliyor. Ancak cevap kağıdı 9 punto. Bunu göz ardı etmeyin, istediğinizde işaretleyici yardımı da alabiliyorsunuz.

- İşitme engelli adaylar için sınav uygulamaları neler?

Sınava giriş belgelerinde ‘işitme cihazı/biyonik kulak’ yazılı olan işitme engelli adaylar, bu cihazlarla sınav binalarına kabul ediliyor. Ancak, cihazınız salon görevlileri tarafından sınav öncesinde teslim alınıyor ve tamamlandıktan sonra geri veriliyor.

- Bedensel engelli adaylar için sınav uygulamaları neler?

İlgili raporlarda yer alan bilgileriniz göz önünde tutularak sınav yeri atamaları yapılıyor. İhtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı da veriliyor.

- Astım ilacımla sınava girmem gerekiyor. Ne yapmalıyım?

Başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gereken belgeler arasında yer alan sağlık/engel bilgi formundaki ‘sınava getirilebilecek araç ve gereçler’ başlığı altındaki alanı doldurmalısınız.

- Engelli sağlık kurulu raporumda zihinsel mental retardasyon (MR) teşhisi bulunuyor. Benim durumumdaki engelli adaylar için sınav uygulamaları neler?

Engelli sağlık kurulu raporlarında; zihinsel mental retardasyon (MR) ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü olduğu belirtilen adaylara ek süre ve talepleri doğrultusunda okuyucu ile işaretleyici desteği sunuluyor.

- Daha önce engelli olarak sınava girdim. Tekrar rapor göndermem gerekir mi?

2014 ve sonrasında EKPSS ve e-YDS hariç, engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporu ile ÖSYM’nin herhangi bir sınavına başvurunuz varsa ve engel durumunuzda bir değişiklik yoksa tekrar göndermeniz gerekmiyor.