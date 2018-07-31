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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
31.07.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

YKS sonuçları açıklandı... Tercihler 7-14 Ağustos’ta

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YKS sonuçları açıklandı... Tercihler 7-14 Ağustos’ta

2 milyondan fazla adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilir. Tercihler 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki kimler tercih yapabilir, ön lisans tercihi yapmak için kaç puan, lisans için kaç puan almak gerekiyor? İşte cevabı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını açıkladı.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler.

SONUÇ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER OLMALI?
Adayların sonuç belgesinde sırasıyla şu bilgiler yer almalı:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,
- Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve başarı sırası,
- Varsa Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları ile başarı sıraları,
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.

YKS sonuçları açıklandı... Tercihler 7-14 Ağustos’ta

Tablo 1’de görüldüğü gibi, TYT’ye giren adayların %83,06’sı AYT’ye, %4,85’i ise YDT oturumlarına girmiştir. 

TERCİHLER AĞUSTOS’TA
ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ‘2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’ ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

YKS sonuçları açıklandı... Tercihler 7-14 Ağustos’ta

ÖNLİSANS İÇİN 150, LİSANS İÇİN 180 PUAN KOŞULU
YKS sonuçlarını öğrenen adayların yapması gereken ilk iş, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini saptamak olacak. Ardından sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, bunların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmaları gerekiyor. Peki kimler ön lisans, kimler lisans tercihinde bulunabilecek?

Önlisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek. Lisans programlarından tercih yapabilmek içinse AYT’den180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor.

YKS sonuçları açıklandı... Tercihler 7-14 Ağustos’ta

TERCİH SÜRESİ İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemini tamamlayan adayların ekranda, “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini mutlaka görmesi gerekiyor. Tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra 7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapmak mümkün. Tercih süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Tercih işlemini tamamlayan adaylara,  7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve yazıcıdan tercih listesinin çıktısını alarak saklaması öneriliyor.

KAYITLAR EYLÜL AYINDA
YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

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