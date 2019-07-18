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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.07.2019 - 16:51, Son Güncelleme:/

YKS istatistikleri açıklandı... TYT barajını 1.7 milyon aday geçti

ÖSYM, YKS ile ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre TYT’ye 2 milyon 390 bin 491; AYT’ye 1 milyon 880 bin 800 aday girdi. TYT’de, AYT sayısal, sözel ve eşit ağırlıkta bir yabancı dil sınavında ise beş aday 500 tam puan alarak, birinci olabildi. TYT’de 150 barajını geçen adayların sayısı 1 milyon 761 bin 392; 180 barajını aşmayı başaranların sayısı ise 1 milyon 275 bin 957 oldu.

YKS istatistikleri açıklandı... TYT barajını 1.7 milyon aday geçti
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ÖSYM, üniversite kontenjan ve programlarının yer aldığı kılavuzun ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sayısal bilgileri de açıkladı. Buna göre, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 515 bin 12; Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 2 milyon 24 bin 549; Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 137 bin 751 aday başvurdu. Sınava giren sayısı ise sırasıyla; 2 milyon 390 bin 491, 1 milyon 880 bin 800, 113 bin 956 oldu. Sınava girmeyen en fazla aday, 143 bin 749 ile AYT oldu. TYT’de 303, AYT’de 89, YDT’de beş adayın sınavı geçirsiz sayıldı.

BARAJI KAÇ KİŞİ GEÇTİ?
TYT’de 150 barajını geçen adayların sayısı 1 milyon 761 bin 392 oldu. Bu adaylar, önlisans programı seçme hakkı kazandı. TYT’de 180 barajını aşmayı başaran adayların sayısı ise, 1 milyon 275 bin 957.

AYT’de ise, sayısal puan türünde 180 ve üstü alan adaya sayısı, 484 bin 820 oldu. Sözelde 862 bin 628, eşit ağırlıkta 824 bin 492, yabancı dil puan türünde ise 75 bin 951 kişi 180 ve üstü puan alarak dört yıllık bölümleri seçme hakkı kazandı.

DOKUZ BİRİNCİ VAR
Raporda tüm soruları doğru yanıtların sayısı da yer aldı. Buna göre, TYT’de tüm soruları sadece bir kişi doğru yanıtladı. AYT’deki sayısal, eşit ağırlık ve sözel testlerinde de birer birinci çıktı. YDT’deki birinci sayısı ise 5 oldu.

TYT’DE EN BAŞARILI TEST TÜRKÇE
Testlerin ortalamalarının da yer aldığı rapora göre, adayların en başarılı olduğu test Türkçe.

2019–YKS ADAY SAYILARI

 TYT OturumuAYT OturumuYDT Oturumu
Başvuran Aday Sayısı2.515.0122.024.549137.751
Sınava Giren Aday Sayısı2.390.4911.880.800113.956
Sınava Girmeyen Aday Sayısı124.521143.74923.795
Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı303895
Sınavı Geçerli Aday Sayısı2.390.1881.880.711113.951

 

 

 

 

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