YKS istatistikleri açıklandı... TYT barajını 1.7 milyon aday geçti

ÖSYM, üniversite kontenjan ve programlarının yer aldığı kılavuzun ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sayısal bilgileri de açıkladı. Buna göre, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 515 bin 12; Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 2 milyon 24 bin 549; Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 137 bin 751 aday başvurdu. Sınava giren sayısı ise sırasıyla; 2 milyon 390 bin 491, 1 milyon 880 bin 800, 113 bin 956 oldu. Sınava girmeyen en fazla aday, 143 bin 749 ile AYT oldu. TYT’de 303, AYT’de 89, YDT’de beş adayın sınavı geçirsiz sayıldı.

BARAJI KAÇ KİŞİ GEÇTİ?

TYT’de 150 barajını geçen adayların sayısı 1 milyon 761 bin 392 oldu. Bu adaylar, önlisans programı seçme hakkı kazandı. TYT’de 180 barajını aşmayı başaran adayların sayısı ise, 1 milyon 275 bin 957.

AYT’de ise, sayısal puan türünde 180 ve üstü alan adaya sayısı, 484 bin 820 oldu. Sözelde 862 bin 628, eşit ağırlıkta 824 bin 492, yabancı dil puan türünde ise 75 bin 951 kişi 180 ve üstü puan alarak dört yıllık bölümleri seçme hakkı kazandı.

DOKUZ BİRİNCİ VAR

Raporda tüm soruları doğru yanıtların sayısı da yer aldı. Buna göre, TYT’de tüm soruları sadece bir kişi doğru yanıtladı. AYT’deki sayısal, eşit ağırlık ve sözel testlerinde de birer birinci çıktı. YDT’deki birinci sayısı ise 5 oldu.

TYT’DE EN BAŞARILI TEST TÜRKÇE

Testlerin ortalamalarının da yer aldığı rapora göre, adayların en başarılı olduğu test Türkçe.

2019–YKS ADAY SAYILARI