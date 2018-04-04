YKS Alan Yeterlilik Sınavı nedir?

Alan Yeterlilik Testi ya da diğer bir ifadeyle Alan Yeterlilik Sınavı, üniversite sınavına girecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Üniversite hayali kuran bireylerin lisans bölümlerine dahil olabilmeleri için katılmalarının gerekli olduğu AYT, Edebiyat, Sosyal Bilimler Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi alanlarını içerisinde barındıracak. Peki, Alan Yeterlilik Testi nedir? İşte, detaylı bilgiler

ALAN YETERLİLİK SINAVI (AYT) NEDİR?

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav cretini (50.00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

HANGİ ALANLARI İÇERİYOR

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi kapsamında, 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1, 6 Coğrafya-1 sorusu;

Sosyal Bilimler-2 Testi kapsamında, 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık), 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi;

40 Matematik Testi;

Fen Bilimleri Testi kapsamında 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji sorusu Alan Yeterlilik Testi'nin kapsamı olacak.