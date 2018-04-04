Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>YKS Alan Yeterlilik Sınavı nedir?

    YKS Alan Yeterlilik Sınavı nedir?

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    YKS Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), ÖSYM'nin açtığı başvuru sürecinde merakla sorgulanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen üniversiteye geçiş sınavı ile benzerlik taşıyan YKS Alan Yeterlilik sınavı, sınava girmek isteyen öğrencilerin tercihine göre gerçekleştiriliyor. Peki, YKS Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) nedir ve neleri kapsamaktadır? İşte, detaylı bilgiler

    Alan Yeterlilik Testi ya da diğer bir ifadeyle Alan Yeterlilik Sınavı, üniversite sınavına girecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Üniversite hayali kuran bireylerin lisans bölümlerine dahil olabilmeleri için katılmalarının gerekli olduğu AYT, Edebiyat, Sosyal Bilimler Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi alanlarını içerisinde barındıracak. Peki, Alan Yeterlilik Testi nedir? İşte, detaylı bilgiler

    ALAN YETERLİLİK SINAVI (AYT) NEDİR?

    YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

    AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav cretini (50.00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

    HANGİ ALANLARI İÇERİYOR

    Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi kapsamında, 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1, 6 Coğrafya-1 sorusu;
    Sosyal Bilimler-2 Testi kapsamında, 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık), 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi;
    40 Matematik Testi;
    Fen Bilimleri Testi kapsamında 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji sorusu Alan Yeterlilik Testi'nin kapsamı olacak.

     

     

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri