Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB'e göre okullar ne zaman kapanacak?
Yaz tatili için geri sayım devam ediyor. Öğrenimlerine devam eden öğrencilerin okulların kapanmasıyla birlikte karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline gireceği dönem, tam tarih bilgisiyle birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre okullar ne zaman kapanacak sorusuna cevap arayan binlerce kişi, yaz tatili planlarını edineceği bilgilere göre şekillendirecek. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Okullar ne zaman kapanacak sorusu, binlerce vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Yaz tatili için planlarını şimdiden gerçekleştirmeye hazırlanan öğrenciler ve velileri, bakanlığın açıkladığı bilgilere kilitlendi. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatilinde 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Tatilin bitmesinin ardından okullar, Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 17 Eylül 2018 pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
KİTAP OKUMA NASIL ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİLİR?
Teknolojik gelişmelerin yükselişte olduğu, akıllı telefon kullanma yaşının giderek düştüğü günümüzde çocuklara kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak oldukça zorlaştı. Anne babalar, çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hemen hemen her gün yeni bir yöntem deniyor. Türkiye’nin çocuk kitapları yazarlarının ise ebeveynlere bazı önerileri var. İşte başta Gülten Dayıoğlu olmak üzere Renan Özdemir, Özlem Tokman, Cihan Demirci, Hidayet Karakuş ile birlikte beş çocuk kitabı yazarından beş öneri.
1- ÇOCUKLA BİRLİKTE KİTAP OKUYUN: Anne babalar periyodik olarak, mümkünse her gün çocuklarıyla birlikte kitap okumalı. Belli saat dilimlerinde çocukla beraber yapılan etkinlik zaman içinde alışkanlık haline geliyor. Veliler bu yolla, çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı da yakalıyor.
2- SORUNLARI KİTAPLA AŞABİLİRSİNİZ: Veliler çocuklarının okuduğu kitaplar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı. Eserlerin içeriğini bilen, bunları daha önce okuyan anne babalar çocuklarının yaşadıkları sorunları (başarısızlık, arkadaş ilişkileri gibi) aşmasına destek olmak için kitaplardan faydalanabilir. Aileler içeriğini bildikleri, okudukları ve sakınca görmedikleri kitapları, çocuklarının yaşadığı problemlerin çözümüne katkı sağlaması için onlara tavsiye edebilir.
3- KİTAP HARÇLIĞI VEREBİLİRSİNİZ: Ebeveynler çocuklarına ayda bir defa, birkaç kitap bedeli değerinde harçlık verebilir. Ailenin bu yöndeki tutumu çocukları kitap almaya yönlendirir. Bu sayede daha kolay kitap okuma alışkanlığı kazanırlar.
4- ONA KİTAP OKUYABİLİRSİNİZ: Özellikle ilkokul çağından başlamak üzere çocukları kitaplarla tanıştırmak, onları okumaya teşvik etmek oldukça önemli. Bunun için dördüncü sınıfa kadar anne babalar, çocuklarına belli bir süre kitap okuyabilir. Bu durum onların okumaya ilgisinin kaybolmamasına ve velilerin çocukla ilgilenmesine katkıda bulunur.
5- KÜTÜPHANELERİ KULLANABİLİRSİNİZ: Veliler çocuklarıyla birlikte kütüphanelere gidebilir. Böylece kitapların olduğu ortamda ailece geçirilen zaman çocukları olumlu etkiler. Bu etkinlik, kitaplara daha kolay ulaşılmasını sağlar. Ayrıca okullarda daha fazla etkinlik yapılması öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.
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