Yalova’ya özel çocuklar için yeni eğitim kampüsü açılacak

Yalova'da otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapımına başlanan Özel Eğitim Kampüsü, bu yıl hizmete girecek. İsmetpaşa Mahallesi'nde deniz manzaralı ve kente hakim bir tepede 12 bin 766 metrekare alanda yaptırılan kampüs; tanı, teşhis, yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim uygulamalarını tek çatı altında buluşturacak. Bakanlığın Türkiye'deki ilk özel eğitim kampüsü niteliğiyle bu yıl açılması planlanan merkez; havuzları, açık ve kapalı spor alanları, uygulama evleri, hobi bahçeleri, anaokulu, müzik ve dil konuşma odaları, teknoloji tasarım laboratuvarları, eğitim atölyeleri, konferans salonu ve yemekhaneleriyle özel çocuklara hizmet verecek.

‘PROJENİN MALİYETİ 40 MİLYON LİRA’

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye'de örnek olacak kampüsün, 35 derslik, 24 atölye, iki havuz, konferans salonu, müzik ve resim atölyeleri gibi birçok birime sahip olduğunu söyledi. Ağırlık düzeylerine göre çocukların katlara yerleştirileceğini ve hazırlanan özel alanlarda eğitim verileceğini belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Bütün özel eğitim çocuklarımızın her türlü etkinliği yapabileceği, velilerimiz için bekleme odaları, veli eğitim alanı ve dinlenme ile ihtiyaçlarını giderebileceği çok donanımlı bir özel eğitim kampüsünü ilimize kazandırdık. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde donatımlarını yaparak açmayı planlıyoruz. İlimize, ülkemize ve özel çocuklarımıza hayırlı olsun. Özel kampüs olarak bu şekilde Türkiye'nin ilk kampüsü. Yalova, özel eğitim alanında örnek bir projeyle ülkemize hizmet edecek. Kampüs konseptinde ilk olacak. İnşallah bundan sonra diğer illerimize de yapılacağını düşünüyorum. Yalova'da özel eğitim öğrencilerinin fiziki imkânları yeterli gelmeyen birçok okulda eğitim görüyor. Servis ve yemek planlamasında sıkıntı yaşıyoruz. Veliler için bekleme alanları bulunmuyor. Anne ve babaları, çocuklarıyla ilgilenmeleri dışında kalan zamanlarında iyi bir şekilde ağırlamayı istiyorduk. Bu düşünceyle, özel eğitim ve rehber öğretmenlerimizle, ilgili şube müdürümüzle oturup uzun soluklu bu projeyi tasarladık. 5-6 yıllık emeğin sonucunda proje tamamlanma aşamasına geldi. Projenin maliyetinin 40 milyon lira. Çok büyük bir proje oldu. İlimizin en büyük projesi. İnşallah özel çocuklarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz.

ÜTÜ YAPMAYI, KAHVE PİŞİRMEYİ ÖĞRENECEKLER

Kampüsteki uygulama evinde, çocuklara günlük yaşam becerileri kapsamında ütüden kahve yapmaya kadar kendi ihtiyaçlarını giderebileceği eğitimler verilecek. Bu bölüm, evdeki tüm alanların olduğu bir yer. Bu alanda kendilerini evde hissediyor ve evde yapacakları günlük yaşam becerilerini bu uygulama evlerinde gerçekleştirebiliyorlar. Kampüste iki terapi havuzu özellikle ortopedik engelli çocukların bazı egzersizleri yapabilmesi için tasarlandı. Okulumuzun içinde yok yok. Konferans salonumuz son teknolojiyle donatılmış, belki de ilimizin en kapasiteli konferans salonu olarak göze çarpıyor. Sadece özel eğitim alanındaki etkinlikleri değil, belki de Yalova'mızdaki birçok etkinliği burada gerçekleştireceğiz. İnşallah burası bir yaşam, öğrenme merkezi olacak."