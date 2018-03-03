Velilere duygusal farkındalık semineri

Bir özel okul, veli ve eğitimcileri çocuklarda duyu bütünleme bozukluğu konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla seminer düzenledi. İSTEK Belde Okulları’nda yapılan ve bu konuda çalışan Ebru Sidar tarafından gerçekleştirilen eğitimde ‘Çocuklarda Duyusal Farkındalığın Artırılmasıyla Duygusal, Fiziksel ve Dikkat Gelişimi’ başlığı altında bilgiler verildi. 2 Mart Cuma günü öğretmenler için düzenlenen seminer, 3 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da veliler için de yapıldı. Seminerde, çocuk, genç ve yetişkinlerin beden-zihin-algısal ve duygusal farkındalıklarının sağlanması ve bu alanlarda yaşadıkları problemlerin çözülmesi konuları ele alındı.