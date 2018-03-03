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    Velilere duygusal farkındalık semineri

    Hürriyet Eğitim
    03.03.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Öğretmenler ve velilere yönelik ‘Çocuklarda Duyusal Farkındalığın Artırılmasıyla Duygusal Fiziksel ve Dikkat Gelişimi’ başlıklı seminer düzenlendi.

    Bir özel okul, veli ve eğitimcileri çocuklarda duyu bütünleme bozukluğu konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla seminer düzenledi. İSTEK Belde Okulları’nda yapılan ve bu konuda çalışan Ebru Sidar tarafından gerçekleştirilen eğitimde ‘Çocuklarda Duyusal Farkındalığın Artırılmasıyla Duygusal, Fiziksel ve Dikkat Gelişimi’ başlığı altında bilgiler verildi. 2 Mart Cuma günü öğretmenler için düzenlenen seminer, 3 Mart Cumartesi günü  saat 10.00’da veliler için de yapıldı. Seminerde, çocuk, genç ve yetişkinlerin beden-zihin-algısal ve duygusal farkındalıklarının sağlanması ve bu alanlarda yaşadıkları problemlerin çözülmesi konuları ele alındı.

    Etiketler: İSTEK Okulları , ÖĞRENCİ , ÖĞRETMEN , Eğitim
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