Vakıf üniversitesine Hollanda’dan ödül
Hollanda’nın Leiden şehrinde düzenlenen ‘Joost Peters Student Business Challenge 2019’da Türkiye’yi temsil eden vakıf üniversitesi iki kupa kazandı.
Hogeschool Leiden, InHolland Alkmaar, Hogeschool Utrecht ile Türkiye’den yalnızca Özyeğin Üniversitesi’nin katılımıyla gerçekleşen yarışmada öğrenciler, gruplar halinde yeni dijital pazarlama stratejileri geliştirmek, yenilikçi fikirler ortaya koymak ve yeni iş planları oluşturmak için kıyasıya yarıştı. Tasarım odaklı düşünme metoduyla sigorta sektörü için yeni fikirler geliştirmeyi amaç edinen, vaka ve grup çalışmaları aracılığıyla yeni fikirlerin ve modellerin arandığı yarışma bu yılki odağını, Hollanda’daki sigorta sektörü olarak belirledi.
Yarışmada, ‘En iyi proje’ ödülünü Özyeğin Üniversitesi’nden Ezgi Bilgütay, Deniz Can Köse ve Ege Oğuzhan Parlak aldı. ‘En iyi sunum’ kupasını ise Zeynep Dirikan, Boran Ekin Doğan ve Kaan Özkan kaldırdı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle