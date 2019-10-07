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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.10.2019 - 11:58, Son Güncelleme:/

Vakıf üniversitesine Hollanda’dan ödül

Hollanda’nın Leiden şehrinde düzenlenen ‘Joost Peters Student Business Challenge 2019’da Türkiye’yi temsil eden vakıf üniversitesi iki kupa kazandı.

Vakıf üniversitesine Hollanda’dan ödül
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Hogeschool Leiden, InHolland Alkmaar, Hogeschool Utrecht ile Türkiye’den yalnızca Özyeğin Üniversitesi’nin katılımıyla gerçekleşen yarışmada öğrenciler, gruplar halinde yeni dijital pazarlama stratejileri geliştirmek, yenilikçi fikirler ortaya koymak ve yeni iş planları oluşturmak için kıyasıya yarıştı. Tasarım odaklı düşünme metoduyla sigorta sektörü için yeni fikirler geliştirmeyi amaç edinen, vaka ve grup çalışmaları aracılığıyla yeni fikirlerin ve modellerin arandığı yarışma bu yılki odağını, Hollanda’daki sigorta sektörü olarak belirledi.

Yarışmada, ‘En iyi proje’ ödülünü Özyeğin Üniversitesi’nden Ezgi Bilgütay, Deniz Can Köse ve Ege Oğuzhan Parlak aldı. ‘En iyi sunum’ kupasını ise Zeynep Dirikan, Boran Ekin Doğan ve Kaan Özkan kaldırdı.

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