Vakıf üniversitesi dünyanın en iyileri arasında
Londra merkezli saygın iş gazetesi Financial Times ‘Kuruma Özel Programlar 2019’ sıralamasını yayınladı. İşletme alanında yüksek lisans programlarının değerlendirildiği sıralamada, Sabancı Üniversitesi geçen yıla göre 20 sıra ilerleyerek 58’inci oldu.
Financial Times, üniversitelerin işletme yönetimi, finans ve yönetim gibi işletme yüksek lisans programlarını inceledi. Sıralamada programların mezuniyetten sonra ortalama kazançlara etkisi, öğretim materyalleri, imkanlar, akademisyen çeşitliliği, program tasarımları ve diğer kurumlarla işbirlikleri gibi birçok kriter dikkate alındı. Listede Avrupa ve ABD merkezli yükseköğretim kurumları öne çıktı.
TÜRKİYE’DEN BİR ÜNİVERSİTE
2019 listesinde ilk sıraya İspanya ve ABD’de kampuslara sahip IESE İşletme Okulu yerleşti. Onu, Duke Corporate Education ve IMD İşletme Okulu takip etti. İlk 10’da Avrupa merkezli eğitim kurumları yer aldı. 80 yükseköğretim kurumunun olduğu sıralamada Türkiye’den sadece Sabancı Üniversitesi temsil edildi. Geçen yıl 78’inci sırada yer bulan Sabancı, 2019’da 58’inci oldu.
ÜNİVERSİTEMİZİN YERİNİ İLERİ TAŞIYACAĞIZ
Dr. Cüneyt Evirgen (Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü): Bu sene 20 basamak yükselerek 58’inci sırada yer aldık. 2019 sıralamasında ülkemizin tek temsilcisiyiz. Çok gururluyuz. Bu başarıyı hizmet verdiğimiz öğrenme ortağımız şirketler ve katkı veren eğitim ortaklarımızla birlikte yakaladık. Üniversitemizin dünyadaki yerini daha da ileriye taşımak, geleceğe iz bırakan başarımızı ve sektörel öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız.
2019 YILI İLK 10
1- IESE İşletme Okulu
2- Duke Corporate Education
3- IMD İşletme Okulu
4- SDA Bocconi
5- Essec İşletme Okulu
6- HEC Paris
7- London İşletme Okulu
8- Fundaçao Dom Cabral
9- North Carolina Üniversitesi
10- Edhec İşletme Okulu
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