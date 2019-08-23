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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Uzmanlardan DGS tüyoları

Bu yıl 336 bin 573 adayın katıldığı, örgün ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların lisans öğretimine geçebilmesi için uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) üniversiteye geçişte önemli bir fırsat sunuyor.

Uzmanlardan DGS tüyoları
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Eğitim uzmanları adaylara, başarılı bir DGS tercihi için şu önerilerde bulunuyor:

LİSANS PROGRAMLARINI LİSTELEYİN: DGS’de tercih yapmak istediğiniz lisans programlarını; öncelikle puanlarına, üniversitelerin kontenjan sayılarına ve istek sırasına göre listeleyin.

AYRINTILI ARAŞTIRIN: Önlisans mezuniyet alanlarına göre, dikey geçiş yapılabilecek lisans programları hakkında ayrıntılı araştırma yapılmalı. İlgili önlisans programından mezun olan ya da olacak adayların hangi lisans programları tercih edebilecekleri, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS Kılavuzu’ndaki Tablo 2’de belirtiliyor. 30 tercih hakkı var.

KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN: Adayların öncelikle DGS tercih kılavuzunu dikkatli incelemeleri gerekiyor. Tercihler, ÖSYM’ye bildirilmeden önce kesinlikle özel koşul ve açıklamalar kısmı okunmalı. Koşullarını taşımadığınız bölümleri asla tercih etmeyin. Çünkü koşulları uygun olmayan bölümleri tercih ederek üniversiteyi kazandığınız takdirde kayıt hakkınız olmayacak. Tüm bu bilgiler iyi araştırılmalı. Tercih süresi içinde, ÖSYM’ye sunduğunuz listelerde değişiklik yapabilirsiniz.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), örgün ve açıköğretim önlisans programlarında mezun adayların eğitimlerine, benzer alanlarda lisans düzeyinde devam etmelerine imkân veren bir sınav. DGS’de başarılı olan adaylar lisans programların yeterli puan ve kontenjanlara göre yerleşme hakkı kazanıyor. 30 Haziran’da ÖSYM tarafından düzenlenen DGS’ye 336 bin 573 aday katıldı. Sınav sonuçları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi, bu sonuçlara göre adaylar tercih yapmaya başladı. Adayların 30 tercih hakkı bulunuyor. ÖSYM de tercihlere göre yerleştirme yapacak.

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