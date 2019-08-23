Uzmanlardan DGS tüyoları
Bu yıl 336 bin 573 adayın katıldığı, örgün ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların lisans öğretimine geçebilmesi için uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) üniversiteye geçişte önemli bir fırsat sunuyor.
Eğitim uzmanları adaylara, başarılı bir DGS tercihi için şu önerilerde bulunuyor:
LİSANS PROGRAMLARINI LİSTELEYİN: DGS’de tercih yapmak istediğiniz lisans programlarını; öncelikle puanlarına, üniversitelerin kontenjan sayılarına ve istek sırasına göre listeleyin.
AYRINTILI ARAŞTIRIN: Önlisans mezuniyet alanlarına göre, dikey geçiş yapılabilecek lisans programları hakkında ayrıntılı araştırma yapılmalı. İlgili önlisans programından mezun olan ya da olacak adayların hangi lisans programları tercih edebilecekleri, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS Kılavuzu’ndaki Tablo 2’de belirtiliyor. 30 tercih hakkı var.
KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN: Adayların öncelikle DGS tercih kılavuzunu dikkatli incelemeleri gerekiyor. Tercihler, ÖSYM’ye bildirilmeden önce kesinlikle özel koşul ve açıklamalar kısmı okunmalı. Koşullarını taşımadığınız bölümleri asla tercih etmeyin. Çünkü koşulları uygun olmayan bölümleri tercih ederek üniversiteyi kazandığınız takdirde kayıt hakkınız olmayacak. Tüm bu bilgiler iyi araştırılmalı. Tercih süresi içinde, ÖSYM’ye sunduğunuz listelerde değişiklik yapabilirsiniz.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), örgün ve açıköğretim önlisans programlarında mezun adayların eğitimlerine, benzer alanlarda lisans düzeyinde devam etmelerine imkân veren bir sınav. DGS’de başarılı olan adaylar lisans programların yeterli puan ve kontenjanlara göre yerleşme hakkı kazanıyor. 30 Haziran’da ÖSYM tarafından düzenlenen DGS’ye 336 bin 573 aday katıldı. Sınav sonuçları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi, bu sonuçlara göre adaylar tercih yapmaya başladı. Adayların 30 tercih hakkı bulunuyor. ÖSYM de tercihlere göre yerleştirme yapacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle