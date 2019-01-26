Üniversitelilerden eli olmayan çocuğa ‘Robotel’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrenci kolu Educational Activities, elektrik-elektronik mühendisliği öğrencileri ‘‘Robotel’ Türkiye’ projesine destek verdi. ‘Robotel’ için vak'a ölçümü yapan öğrenciler, ‘Robotel’i blender programı kullanılarak çizimini yaptı. 3D printer’da ‘Robotel’in parçaları Kahramanmaraş Teknokent Kuluçka Merkezinde basıldı. Son olarak da 3D printer’da yazılan elin parçaları birleştirilerek çalışması sağlandı. Tamamlanan ‘Robotel’, test aşamasında da geçtikten sonra engelli küçük Furkan’a teslim etti.

Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Robotel’in test aşamasında olduğunu ve geliştirileceğini söyleyen Kahramanmaraş Teknokent Genel Müdürü Mahit Güneş, “Elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencilerimiz, sanayideki projeci arkadaşlarımıza ön kuluçka merkezinden faydalandırmak için duyurularımızı yaptık. AR-GE proje pazarlarımız düzenleniyor ve dereceye giren projelerimize burada ücretsiz ofis imkânı veriyoruz. Yapılan çalışma elektrik mühendisliği öğrencilerinin yaptığı bir çalışma. ‘Robotel’ ile ilgili bir proje ve geliştirilebilir. Şu anda test aşamaları devam ediyor” dedi.

Elektrik elektronik mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Abdülkadir Aktekin, ‘Robotel’i Furkan için yaptıklarını ve ilk kez tasarladıklarını belirtti. Aktekin, “‘Robotel’ Türkiye'nin projesine bizde destek vermek istedik. Furkan ile iletişime geçtikten sonra doğuştan elinin olmadığını öğrendik. Ona bir ‘Robotel’ yapmak istedik. El ölçülerini falan aldıktan sonra Furkan’ı çalışma alanımıza getirip ona makinemizde ‘Robotel’ basıp hazırladık. Süreç biraz uzun sürdü çünkü ilk defa yaptık. Projenin işlevi çok büyük, maliyeti çok düşük ve bunu diğer engelli vatandaşlarımıza yapabiliriz ve Türkiye çapına yayabiliriz. Bunun için hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz” dedi.

‘Robotel’ sayesinde günlük hayatında bütün işlerini daha rahat halledebileceğini söyleyen Furkan Eytemiş, “Benim doğuştan elim yok ve böyle bir işe başvuruldu. Projenin eli ‘Robotel’ ve bana bu eli taktılar. Günlük hayatımda bütün işlerimi halledebiliyorum. Bunu yapan abilerime ve ablalarıma teşekkür ediyorum. Benim gibi engeli olan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum çok kullanışlı. Şuan tamamlanmış gibi hissediyorum kendimi” diye konuştu