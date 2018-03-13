Üniversiteliler yarışmadan 12 madalyayla döndü

Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması’nın üniversite kategorisinde 4 ekip 12 öğrenci ile yarışan Akdeniz Üniversitesi, toplam 9 altın madalya ve 3 gümüş madalya kazandı. Yarışmada birinci olan ekipten Cemre Örten, Serkan Kaçmaz, Gencay Şentürk altın madalya ve kupa kazanırken, Esra Güzelant, Sadık Uğur Uysal, Beyza Abbas, Umut Berber, Alperen Taşpınar, Cuma Altıntaş altın madalya, Yasin Acar, Mustafa İlkan ve Fatma Nur Karakuş ise gümüş madalya kazandı. Ayrıca tüm öğrenciler katılım sertifikası aldı.

En iyi üniversite birincilik kupasını okul müzesine kazandıran öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Manavgat MYO Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, yarışmada emeği geçen öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti.