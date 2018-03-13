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    Üniversiteliler yarışmadan 12 madalyayla döndü

    DHA
    13.03.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması’nda 12 madalya kazandı.

    Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması’nın üniversite kategorisinde 4 ekip 12 öğrenci ile yarışan Akdeniz Üniversitesi, toplam 9 altın madalya ve 3 gümüş madalya kazandı. Yarışmada birinci olan ekipten Cemre Örten, Serkan Kaçmaz, Gencay Şentürk altın madalya ve kupa kazanırken, Esra Güzelant, Sadık Uğur Uysal, Beyza Abbas, Umut Berber, Alperen Taşpınar, Cuma Altıntaş altın madalya, Yasin Acar, Mustafa İlkan ve Fatma Nur Karakuş ise gümüş madalya kazandı. Ayrıca tüm öğrenciler katılım sertifikası aldı.

    Üniversiteliler yarışmadan 12 madalyayla döndü

    En iyi üniversite birincilik kupasını okul müzesine kazandıran öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Manavgat MYO Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, yarışmada emeği geçen öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti.

    Etiketler: Akdeniz Üniversitesi , Manavgat Meslek Yüksekokulu , ÖĞRENCİ , Üniversite , MYO , Yarışma
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