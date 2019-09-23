Üniversiteliler çöp topladı
Dünya temizlik Günü’nde 169 ülke ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin 81 ilinde de etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul’da bir vakıf üniversitesi öğrencileri de çöp topladı.
Dünya genelinde Let’s Do It! Foundation tarafından organize edilen Dünya Temizlik Günü’nde, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü İstanbul’da belediyeler, üniversiteler, STK’lar ve gönüllülerle birlikte çok geniş katılımlı bir çöp toplama etkinliği yaptı. Tüm dünyada büyük ilgi gören bu etkinliğin 2019 yılı İstanbul temsilcisi seçilen İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema-TV Bölümü Araştırma Görevlisi Görkem Önal ve İstanbul Okan Üniversitesi çalışanları, öğrencilerinden oluşan 80 kişilik ekip, Kartal’da çöp toplama etkinliğine katıldı. Kartal Aydos Ormanı’ndaki atıkları topladı.
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