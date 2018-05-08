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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
08.05.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi

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Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi

Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan ve sosyal medya üzerinden tanışan iki arkadaş, boş zamanlarında otostopla Türkiye'yi geziyor. Bugüne kadar bu şekilde 28 ili dolaşan arkadaşlar, 1 Mayıs'ta Kocaeli'den çıktıkları yeni turları kapsamında Bartın'a ulaştı.

Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan ve boş zamanlarında Türkiye'yi otostopla gezen iki arkadaş, aynı şekilde dünya turuna çıkmayı hedefliyor. Sosyal medya üzerinden tanışan ve bugüne kadar otostopla 28 ili gezen üniversite öğrencileri Berati Genç ve Halil Kocakır, yeni turları kapsamında 1 Mayıs'ta Kocaeli'den başladıkları yolculukta Bartın'a kadar geldi.

Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Berati Genç, yaklaşık 1.5 yıl önce otostopla Türkiye'yi gezmeye başladıklarını söyledi. Gezi planlarını derslerden artan kalan vakitlerde, yaz tatili ve hafta sonlarında gerçekleştirdiklerini belirten Genç, şunları anlattı:
"Gezi esnasında çadırda kalıyoruz. Üniversitede sadece dersler bazında değil, daha çok gezip görerek öğrenmeyi hedefleyen biriyim. Bunun dışında 81 il hedefimiz var. Türkiye gezimizi kısa sürede tamamlayıp yurt dışına gitme planımız var. Daha uzun süreli seyahatler düzenlemek istiyoruz. Bu gezilerimize çok düşük bütçe ayırıyoruz, sonuçta öğrenciyiz. Farklı işlerde çalışarak cebimize bir bütçe ayırıyoruz. Bunun sayesinde otostopla yollara devam ediyoruz. Sırt çantamızda gerekli birçok yaşam malzememiz var. Bu şekilde turumuza devam ediyoruz."

Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi

‘DOĞAYI SEVİYORUM’
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Halil Kocakır da doğa yaşamını sevdiğini belirtti. Doğada barınak ve ateş sistemleri, yenebilir bitkiler ve hayvanlar üzerinde çalıştığını anlatan Kocakır, şunları söyledi:
"Bu bağlamda doğada olabildiğince fazla vakit geçirmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için de şehirde kurduğum bir atölyem var. Atölyemde balta ve bıçak yapıyorum. Doğada elde yaptığım şeylerle, yani eskiden dedelerimiz nasıl yaşıyorsa, yaşamaya gayret gösteriyorum. Berati ile yollarımız sosyal medyada kesişti. Sosyal medyadaki konuşmalarımızda aynı üniversitede okuduğumuzu öğrendik ve onunla birlikte şehir şehir geziyoruz. Doğaya çıktığımda benim bildiklerim, şehirde otostop yaparken, insanlarla iletişimde ve yol bilgisinde Berati bana yardımcı oluyor. Ormanda yemek yapıp barınak kurma, soğuğa karşı müdahalelerde ben ona yardımcı oluyorum."

Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi

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