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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 13:18, Son Güncelleme:/

Üniversitelere 36 milyar lira ödenek

Üniversitelere 2020 yılı için 36.1 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yükseköğretim kurumu 1 milyar 148.7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesi oldu. Hacettepe'nin ardından en fazla ödenek ayrılan üniversiteler, 1 milyar 147.5 milyon lirayla Ankara Üniversitesi, 1 milyar 46.5 milyon lirayla İstanbul Üniversitesi, 961.5 milyon lirayla Ege ve 888.1 milyon lirayla Gazi Üniversitesi oldu.

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Yükseköğretim kurumlarına 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 36,1 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesine ayrılması planlandı. 2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'da üniversitelere ayrılan ödenekler dikkati çekti. AA muhabirinin plandan derlediği verilere göre, ülkedeki 128 üniversite için 36 milyar 63 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı. Hacettepe Üniversitesi, 2020 yılı için öngörülen 1 milyar 148 milyon 726 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim (368  milyon 136 bin lira), Avrupa Birliği (656 milyon 672 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (489 milyon 147 bin lira), Yargıtay (505 milyon 206 bin lira), Danıştay (210 milyon 775 bin lira) ve Sayıştay (412 milyon 90 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.     

İKİNCİ SIRADA ANKARA ÜNİVERSİTESİ VAR

Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 147 milyon 520 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesi takip etti. Bunu 1 milyar 46 milyon 547 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 961 milyon 561 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 888 milyon 73 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi. Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 19 milyon 414  lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. 20 milyon 347 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji, 25 milyon 615 lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.     

Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.148.726.000  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ    1.147.520.000  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  1.046.547.000  

EGE ÜNİVERSİTESİ       961.561.000    

GAZİ ÜNİVERSİTESİ      888.073.000    

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ        823.999.000    

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ   759.050.000    

MARMARA ÜNİVERSİTESİ   703.720.000    

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ       662.814.000    

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  648.756.000    

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ   647.262.000    

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    629.834.000    

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    591.758.000    

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ   591.383.000    

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ      583.247.000    

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   575.977.000    

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   519.698.000    

FIRAT ÜNİVERSİTESİ     512.460.000    

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ   512.158.000    

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ   511.258.000

 

 

 

 

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