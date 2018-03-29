Üniversitede PDR zirvesi

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı iş birliğiyle düzenlenen ve İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği PDR Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen zirvede, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, YTÜ Öğrenci Dekanı ve Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. M. Engin Deniz, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Öztürk, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür'ün de aralarında bulunduğu akademisyenler ve yöneticiler, uzmanlık alanlarındaki birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Büyük ilgi gören etkinliği, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim kurumları, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan profesyoneller ile üniversitelerin PDR kulübü öğrencilerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 2 bin kişi takip etti.

"BU ALANININ ÖNEMİNİN ANLAŞILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

YTÜ Öğrenci Dekanı ve Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Deniz, dünyamızın her geçen gün daha hızlı geliştiğini ve değiştiğini, bireylerin bu gelişim ve değişime adaptasyonunun ise kolay olmadığını belirtti.

Bu uyum sürecinin bireylerde fiziksel, zihinsel, psikolojik olarak olumsuzluklara yol açtığını anlatan Deniz, "Bireyler, kişisel-sosyal-kariyer gelişimi gibi konularda ve karar verme sürecinde zorluklar yaşıyor, çözüm yolları arıyorlar. Bu kapsamda, ruh sağlığı alanı ve özellikle geniş bir kitleye hitap eden psikolojik danışma ve rehberliğe duyulan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde özellikle okullarımızda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi gerekiyor" dedi.

Deniz, 21. yüzyılda psikolojik danışma ve rehberlik alanının öneminin tüm kitleler tarafından anlaşılması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.