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    Üniversite-sanayi işbirliğine yenisi eklendi

    Hürriyet Eğitim
    07.03.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    YÖK, savunma sanayisine katkı sağlayacak olan ASELSAN ile araştırma üniversiteleri arasında 8 Mart’ta “Lisansüstü Eğitim Protokolü” imzalayacak.

    Üniversite-sanayi işbirliği uygulamasına bir yenisi daha ekleniyor. ‘ASELSAN AKADEMİ Lisansüstü Eğitim Programı’, 8 Mart’ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılacağı toplantıyla basına tanıtılacak.

    YÖK koordinatörlüğünde, 2017 güz döneminde hayata geçirilen ve bir sanayi kuruluşuyla birden fazla üniversitenin iş birliğine gitmesi şeklinde bir model olarak uygulanacak olan programın tanıtım toplantısında, ASELSAN ile araştırma üniversiteleri arasında ‘Lisansüstü Eğitim Protokolü’ de imzalanacak.

    ASELSAN Akademi, teknoloji ve mühendislik alanındaki uzman ve yenilikçi yapısıyla savunma sanayisine katkı yapacak ve bu alandaki programların yeniden yapılandırılmasına imkân sağlayacak.

    ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ
    Araştırma üniversiteleri olan Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin dâhil olduğu programla sadece üniversite sanayi işbirliği değil, üniversiteler arası ortaklıklar da hedefleniyor.

    Etiketler: ASELSAN , Üniversite , YÖK , Prof. Dr. Yekta Saraç
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