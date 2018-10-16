Üniversite öğrencilerinin de artık ‘Bi-Fikir’i var
Çalışanlarının fikirlerinin projelendirildiği ‘Bi-Fikir’ programına üniversite öğrencileri de dahil edildi. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin değerlendirmeye alındığı program kapsamında üniversite öğrencilerinin hayalleri gerçeğe dönüşme imkânı bulacak.
Şirket çalışanlarının yaratıcı fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm şirketlere katma değer sağladıkları bir inovasyon platformu olan ‘Bi-Fikir’, üniversite öğrencilerine açılıyor. Dört yıldır Anadolu Grubu içinde yürütülen programın, grubun kampüs markası Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla (KAP) ile birleştirilmesiyle artık üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Üniversite öğrencilerine açılan ‘Bi-Fikir’ programı kapsamında, gençlerin fikirleri 31 Aralık’a kadar toplanacak. Başvurular arasından 20 fikir yarı finale yükselecek. Finale çıkmaya hak kazanan 10 fikrin sahibi, Anadolu Grubu tarafından organize edilecek eğitimlere ve mentorluk programına dahil edilecek. Mayıs 2019’da gerçekleşecek finalde; birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Uygulanmasına karar verilen projeler, Anadolu Grubu desteğiyle hayata geçirilecek.
19 BİN FİKİR ÜRETİLDİ
Anadolu Grubu’nun Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren 21 farklı şirketinde bugüne kadar 36 binden fazla çalışana ulaşıldı. ‘Bi-Fikir’ kapsamında üç yılda 500 milyon TL’lik fayda yaratıldı. Projenin başladığı 2015 yılından bugüne kadar, Anadolu Grubu çalışanları tarafından yaklaşık 19 bin fikir üretildi. Bunlar arasında yaklaşık 5 bin 500’ü uygulamaya alındı.
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