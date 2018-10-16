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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
16.10.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencilerinin de artık ‘Bi-Fikir’i var

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Üniversite öğrencilerinin de artık ‘Bi-Fikir’i var

Çalışanlarının fikirlerinin projelendirildiği ‘Bi-Fikir’ programına üniversite öğrencileri de dahil edildi. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin değerlendirmeye alındığı program kapsamında üniversite öğrencilerinin hayalleri gerçeğe dönüşme imkânı bulacak.

Şirket çalışanlarının yaratıcı fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm şirketlere katma değer sağladıkları bir inovasyon platformu olan ‘Bi-Fikir’, üniversite öğrencilerine açılıyor. Dört yıldır Anadolu Grubu içinde yürütülen programın, grubun kampüs markası Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla (KAP) ile birleştirilmesiyle artık üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Üniversite öğrencilerine açılan ‘Bi-Fikir’ programı kapsamında, gençlerin fikirleri 31 Aralık’a kadar toplanacak. Başvurular arasından 20 fikir yarı finale yükselecek. Finale çıkmaya hak kazanan 10 fikrin sahibi, Anadolu Grubu tarafından organize edilecek eğitimlere ve mentorluk programına dahil edilecek. Mayıs 2019’da gerçekleşecek finalde; birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Uygulanmasına karar verilen projeler, Anadolu Grubu desteğiyle hayata geçirilecek.

19 BİN FİKİR ÜRETİLDİ
Anadolu Grubu’nun Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren 21 farklı şirketinde bugüne kadar 36 binden fazla çalışana ulaşıldı. ‘Bi-Fikir’ kapsamında üç yılda 500 milyon TL’lik fayda yaratıldı. Projenin başladığı 2015 yılından bugüne kadar, Anadolu Grubu çalışanları tarafından yaklaşık 19 bin fikir üretildi. Bunlar arasında yaklaşık 5 bin 500’ü uygulamaya alındı.

 

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