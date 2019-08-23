Üniversite kayıtlarında son gün
Üniversite kayıtları bugün sona eriyor. 16 Ağustos’ta başlayan e-kayıtlar 21 Ağustos’ta bitmişti. 19 Ağustos’ta başlayan doğrudan kayıtlar ise bugün tamamlanacak. Kayıt takvimi sona erdikten sonra, işlemlerini tamamlamayan adaylar yerleştikleri programda eğitim hakkını kaybedecek.
Üniversitelere kayıtlar için adayların, mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldığı diploma aslı veya onaylı bir mezuniyet belgesine ihtiyacı olacak. 12 adet fotoğrafla birlikte katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belgenin hazır bulundurulması gerekiyor. Üniversiteler bunların dışında ek belge de talep edebiliyor. Ardından ek yerleştirme süreci olacak. İlk yerleştirmelerden sonra boş kalan 71 bin boş kontenjanın yanı sıra, kazandığı halde kaydını yaptırmayan adayların programları da boş kontenjanlara eklenecek. ÖSYM de yeni bir ek kayıt takvimi açıklayacak, bunun için kılavuz yayımlayacak. Boş kontenjanlar için adaylar tercih yapacak.
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