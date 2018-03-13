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    UNICEF: Türkiye 2030 için eğitime yoğunlaşmalı

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 01:57 | Son Güncelleme:

    UNICEF, Birleşmiş Milletler’in 2030 için sağlık, eğitim, eşitlik gibi toplamda 17 başlıkta belirlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ çerçevesinde ülkeleri değerlendirdi.

    Buna göre, 64 ülkede ciddi veri yetersizliği söz konusu. Yeterli istatistiği olan 37 ülkede ise ilerleme az. Türkiye’de de veri eksikliği göze çarparken, çocukların sağlık imkânlarının geliştirilmesinde önemli yol alındı. Türkiye, 5 yaş altında gelişim bozukluğu olan çocukların oranının düşürülmesinde ‘rayında giden’ ülkeler arasında. 5 yaş altı çocuk ve yeni doğan ölümlerinin azaltılmasında ise hedefler şimdiden tuttu. Hedefe göre yeni doğan ölümünün 1000’de 12’ye, 5 yaş altı ölümlerin ise 1000’de 25’e düşürülmesi planlanıyordu.

    15-19 yaşta HIV’li hasta sayısını azaltmak için ise çalışmaya hız verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca ortaokul çağındaki çocukları matematik ve okumada temel yeterlilik düzeyine getirme hedefi için vites yükseltilmesi gerekiyor. UNICEF’e göre, Türkiye bu hızla giderse 2030 hedefini tutturamayacak.

    Etiketler: UNICEF , gazetehaberleri , Birleşmiş Milletler
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