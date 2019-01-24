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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Uluslararası okullar 6 yılda yüzde 40 büyüdü

İngiltere merkezli eğitim araştırmaları kuruluşu ISC Research’ün, ‘Uluslararası Okullardan Üniversiteye’ raporuna göre, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren uluslararası okullardaki öğrenci sayısı 2023’te 7 milyona ulaşacak.

Uluslararası okullar 6 yılda yüzde 40 büyüdü
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Pazar büyüklüğü ise 66.6 milyar doları bulacak. Üniversite eğitimi her geçen gün daha da uluslararası hale geldiğinden ABD ve İngiltere gibi ülkelerde okumak isteyen öğrenciler, ‘A Levels’ ve ‘Uluslararası Bakalorya’ eğitim standartlarının olduğu uluslararası okullara yönleniyor. Rapora göre, 2012-2018 arasında bu okullar yüzde 40 büyüdü. Öğrenci ve öğretmen artışı ise yüzde 50’yi buldu. Raporda okulların sayısının ve pazar büyüklüğünün artmasıyla kurumların, üniversite eğitimine öğrencilerini iyi şekilde hazırlamadaki sorumluluğunun da arttığı vurgulandı. Uluslararası okulların artan niceliğin yanı sıra niteliği de göz ardı etmemesi gerekiyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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