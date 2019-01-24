Uluslararası okullar 6 yılda yüzde 40 büyüdü
İngiltere merkezli eğitim araştırmaları kuruluşu ISC Research’ün, ‘Uluslararası Okullardan Üniversiteye’ raporuna göre, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren uluslararası okullardaki öğrenci sayısı 2023’te 7 milyona ulaşacak.
Pazar büyüklüğü ise 66.6 milyar doları bulacak. Üniversite eğitimi her geçen gün daha da uluslararası hale geldiğinden ABD ve İngiltere gibi ülkelerde okumak isteyen öğrenciler, ‘A Levels’ ve ‘Uluslararası Bakalorya’ eğitim standartlarının olduğu uluslararası okullara yönleniyor. Rapora göre, 2012-2018 arasında bu okullar yüzde 40 büyüdü. Öğrenci ve öğretmen artışı ise yüzde 50’yi buldu. Raporda okulların sayısının ve pazar büyüklüğünün artmasıyla kurumların, üniversite eğitimine öğrencilerini iyi şekilde hazırlamadaki sorumluluğunun da arttığı vurgulandı. Uluslararası okulların artan niceliğin yanı sıra niteliği de göz ardı etmemesi gerekiyor.
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