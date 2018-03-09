Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası Öğrenci Kongreleri, 14 Mart’ta başlıyor. 2013 yılından bu yana her yıl düzenlenen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongreleri, öğrencilerin akranlarıyla uluslararası boyutta bilgi bağlamında buluşmalarını amaçlıyor. Konuşmacıların hepsinin öğrenci olduğu kongrelere ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor. Ana konuşmacıyı ve davetli konuşmacıları da yine öğrenciler belirliyor. Kongrenin başkanı da öğrenci oluyor. Ayrıca sektör deneyimi bulunanlar, ana konuşmacı olarak davet ediliyor ve böylece öğrencilerin sektörle de buluşması sağlanıyor. Meslek Yüksekokulu kongrelere bu yıl ilk kez dahil oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gelen öğrencilerin İstanbul’u tanımaları için geziler düzenleyecek.

1.500’ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ KATILDI

Bu yıla kadar fakülteler tarafından ayrı ayrı düzenlenen kongrelerin fakülteler birleştirilerek üç büyük kongre olarak yapılması planlandı. Mimarlık ve Mühendislik Kongresi, 14-15-16 Mart tarihlerinde yapılacak. Ana başlıkları ise, Akıllı Sistemler/Pasif Tasarım. Tıp Bilimleri ve Hemşirelik Kongresi, 21-22-23 Mart’ta düzenlenecek; başlıkları, Sağlıkta Mültidisipliner Yaklaşım. Güzel Sanatlar İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, 17-18-19-20 Nisan’da ve başlık 21’inci Yüzyılın Küresel Sorunları ve Çözüm Yolları olarak belirlendi.

Kongrelere şimdiye kadar 2013’te 44, 2014’te 50, 2015’te 54, 2016’da 45, 2017’de ise 42 ülkeden toplamda 1.500’ün üzerinde öğrenci katıldı.