Üç mühendislik programına akreditasyon
Bir vakıf üniversitesinin mühendislik fakültesinde bulunan üç programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi.
Türkiye’de çeşitli eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), akreditasyon sertifikalarını verdi. Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 2017-2018 akademik yılında MÜDEK tarafından değerlendirilen üç programının akreditasyon sertifikaları 1 Temmuz’da alındı. Mühendislik Fakültesi, İmalat Mühendisliği ve Metalurji & Malzeme Mühendisliği programlarını içeren iki programda daha MÜDEK akreditasyonu almaya hak kazandı. Bu iki program, 6 yıl süreyle akredite oldular. İnşaat Mühendisliği programının MÜDEK tarafından daha önce aldığı akreditasyon ise 6 yıl daha uzatıldı. Böylelikle üniversitenin akredite olan eğitim programı sayısı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olmak üzere altıdan sekize çıktı.
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