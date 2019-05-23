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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.05.2019 - 12:35, Son Güncelleme:/

ÜAK Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşacak

YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ÜAK Yönetim Kurulu'nun çalışma, usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin 23 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı.

ÜAK Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşacak
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Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlendi. YÖK Başkanlığı'nın hazırladığı ve ÜAK Yönetim Kurulu'nun çalışma, usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin 23 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, Yönetim Kurulu, ÜAK Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak. Başkan dışındaki üyeler, farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından ÜAK tarafından bir yıl için seçilecek.

ÜAK Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanı olacak. ÜAK Başkanının görev süresinin sona ermesi halinde, sırası gelen yeni başkan yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak. Başkanın yükseköğretim kurumundan veya yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılması halinde ise yerine gelen başkan, kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı olacak. ÜAK Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen görev ve yetkiler ile ÜAK tarafından Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışında kendisine devredilen görev ve yetkileri kullanacak.

ÜAK Yönetim Kurulunun kurulmasıyla ilgili hüküm, 6 Mart 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer almıştı.

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