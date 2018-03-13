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    Türk uzay takımı ABD yolcusu

    DHA
    13.03.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

    GTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü bünyesindeki ‘GTU-SAT’ Takımı CanSat Competition’da Türkiye’yi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil edecek.

    Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrenci topluluğu Robotik ve Otomasyon Kulübü’nün hazırladığı ‘Model Roket Yardımıyla Fırlatılan İleri Düzey Model Uydu Tasarımı ve Uygulaması’ adlı proje Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü’nün (AIAA) düzenlediği ve NASA’nın desteklediği CanSat Competition’da ülkemizi temsil edecek. Dünyanın dört bir yanından seçkin üniversitelerden birçok takımın başvuruda bulunduğu yarışmanın ön eleme aşamasını 40 takım başarıyla geçebildi. Ön eleme aşamasında takımların sunduğu çalışma raporu üzerinden NASA ve American Astronautical Society yetkilileri takımlarla telekonferans görüşmesi yaparak finale kalan takımları belirledi. GTÜ öğrencilerinden oluşan GTU-SAT takımı 100 üzerinden 98.2323 puanla dünya genelinde 139 takım arasından 8’inci olarak ön elemeyi geçmeyi başardı. GTU-SAT 6-8 Haziran tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

    GURURLU VE MUTLUYUZ’
    GTU-SAT Takımı kaptanı Muhammet İkbal Elek yaptıkları çalışmayla ilgili şunları söyledi:
    "Yaklaşık 8 aydır bu başarının gerçekleşmesi ve neler yapabileceğimizi herkese göstermek için gece gündüz çalıştık. Uluslararası arenada dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girerek ülkemizi ve üniversitemizi temsil edeceğimiz için gururlu ve mutluyuz. Önümüzdeki bu süreçte ülkemiz ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

    Etiketler: Gebze Teknik Üniversitesi , ÖĞRENCİ , GTU-SAT
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