TÜBİTAK’tan 2 projeye daha destek 

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
İHA
13.07.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

TÜBİTAK’tan 2 projeye daha destek 

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TÜBİTAK’tan 2 projeye daha destek 

Abdulah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Burak Bal’ın, 2017 yılında AGÜ’nün Bilimsel Araştırmaları Destekleme Programı ile başladığı deneysel araştırmalarından oluşan iki farklı projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

‘Farklı Mikroyapısal Değişkenlerin Yüksek Manganlı Fe-33Mn Çeliğinin Pekleşme Davranışına Etkilerinin Araştırılması’ başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında savunma ve otomotiv sanayi gibi sektörlerde kullanılan ve kullanım alanı daha da genişleyecek yüksek manganlı çeliklerin öncelikle deneysel olarak malzeme davranışı gözlemlenecek.

Çekme ve darbe testleriyle gözlemlenecek davranışlar sonrası mikroyapı analizi yapılarak aktif deformasyon mekanizmaları gözlemlenerek, sonra çekme yükü altındaki davranış, kristal plastisite yöntemiyle modellenecek.

‘Çok Ölçekli Malzeme Modellemesi Yoluyla Talaşlı İmalat Çıktılarının Daha Kapsamlı ve Doğru Analizi’ başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında ise savunma sanayi, uzay-havacılık ve otomotiv sektörleri için kullanılan İnconel 718 süper alaşımının talaşlı imalat simülasyonlardan daha doğru sonuç almak hedefleniyor.

Spesifik olarak, önerilen projede Inconel 718 süper alaşımının talaşlı imalat sonucunda yüzeyinde oluşan kalıntı gerilimler, sertlik değişimleri ve kesici takımda oluşan aşınmalar talaşlı imalat için kullanılan Deform 2D programına klasik malzeme modellemeleri yerine kristal plastisite tabanlı malzeme modelleri kullanılarak deneysel verilere daha yakın sonuçlar gözlemlenecek.

Gerçekleştirilecek olan bu projelerde hem ülkemizdeki savunma sanayi, havacılık ve otomotiv sektörleri için daha üstün malzemeler geliştirilirken hem de projelerde araştırmacı olarak çalışacak olan öğrenciler ile ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirilecek.

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