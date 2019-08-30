Tıpta uzmanlık için 17 bin aday ter dökecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Pazar günü uygulayacağımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84; Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-TUS 2.dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84; Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 adayın katılacağını söyledi. Aygün, 2019-TUS 2. dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacağını hatırlattı. 2019-TUS'un sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi'nin saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin de saat 14.45'te başlayacağını belirten Aygün, şöyle konuştu:
"Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki üç sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 4 bin 350 kişinin görev yapacak.
ADAYLARA ‘SAAT’ UYARISI
2019-TUS ile aynı gün, 2019-STS Tıp Doktorluğu sınavı da yapılacak. Bu sınavın birinci aşamasına 40, ikinci aşamasına 2 bin 135 aday katılacak. Ankara'da yapılacak sınavın birinci aşaması saat 10.15'te, ikinci aşaması ise 14.45'te başlayacak. Bu oturumlarda da adaylara 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Adaylar, sınavların sabah oturumlarına saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarına ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.”
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