Tıpta uzmanlık için 17 bin aday ter dökecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTıpta uzmanlık için 17 bin aday ter dökecek
GeriEğitim Tıpta uzmanlık için 17 bin aday ter dökecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
30.08.2019 - 12:40, Son Güncelleme:/

Tıpta uzmanlık için 17 bin aday ter dökecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Pazar günü uygulayacağımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84; Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek" dedi.

Tıpta uzmanlık için 17 bin aday ter dökecek
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-TUS 2.dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84; Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 adayın katılacağını söyledi. Aygün, 2019-TUS 2. dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacağını hatırlattı. 2019-TUS'un sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi'nin saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin de saat 14.45'te başlayacağını belirten Aygün, şöyle konuştu:
"Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki üç sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 4 bin 350 kişinin görev yapacak.

ADAYLARA ‘SAAT’ UYARISI
2019-TUS ile aynı gün, 2019-STS Tıp Doktorluğu sınavı da yapılacak. Bu sınavın birinci aşamasına 40, ikinci aşamasına 2 bin 135 aday katılacak. Ankara'da yapılacak sınavın birinci aşaması saat 10.15'te, ikinci aşaması ise 14.45'te başlayacak. Bu oturumlarda da adaylara 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Adaylar, sınavların sabah oturumlarına saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarına ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Tıpta uzmanlık için 17 bin aday ter dökecek
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
İstanbul’da 36 eğitim kurumu için yıkım kararı
Lisansüstü eğitim için sözlü sınava girecekler belli oldu