TED’den burs kermesi

Türk Eğitim Derneği (TED) Gönüllüler komitesi tarafından Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 'Türk Eğitim Derneği Kermesi' düzenledi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kermeste elde edilecek gelir ve bağışlarla Türk Eğitim Derneği tarafından binlerce öğrenciye burs verilerek eğitimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Daha aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını belirten dernek üyeleri, eğitim alanında çalışmalarını 90 yıldır gururla sürdürdüklerini, burs uygulamalarıyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişmelerini desteklemek amacıyla periyodik olarak etkinlikler düzenleyerek burs fonuna kaynak yaratıklarını belirttiler. Bu kapsamda 3-4 Nisan'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen kermeste elde edilen gelir ve bağışların Türk Eğitim Deneği’nin '10 bin Genç Meşale ve Daha Aydınlık Türkiye IV' kampanya fonuna aktarılacak.