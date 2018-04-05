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    TED’den burs kermesi

    DHA
    05.04.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    TED, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırmak ve çok sayıda öğrenciye çağdaş, nitelikli bir eğitim sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerine devam ediyor.

     

    Türk Eğitim Derneği (TED) Gönüllüler komitesi tarafından Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 'Türk Eğitim Derneği Kermesi' düzenledi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kermeste elde edilecek gelir ve bağışlarla Türk Eğitim Derneği tarafından binlerce öğrenciye burs verilerek eğitimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

    TED’den burs kermesi

    Daha aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını belirten dernek üyeleri, eğitim alanında çalışmalarını 90 yıldır gururla sürdürdüklerini, burs uygulamalarıyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişmelerini desteklemek amacıyla periyodik olarak etkinlikler düzenleyerek burs fonuna kaynak yaratıklarını belirttiler. Bu kapsamda 3-4 Nisan'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen kermeste elde edilen gelir ve bağışların Türk Eğitim Deneği’nin '10 bin Genç Meşale ve Daha Aydınlık Türkiye IV' kampanya fonuna aktarılacak.

    Etiketler: Kermes , ÖĞRENCİ
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