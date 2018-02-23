Tarih dersini yerinde görüyorlar

Proje kapsamında öğrenciler, tarih dersini de yerinde görüyor. Merkezefendi Belediyesi, eğitime verdiği destekler çerçevesinde geçen yıl başlattığı ‘İlk Ders Laodikya’da Projesi’yle, ilçedeki 10’uncu sınıf öğrencilerini, Laodikya Antik Kenti’ne götürüyor.

Milattan Önce 3’üncü yüzyılda Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulan antik kenti gezme fırsatı bulan lise öğrencileri, tarih dersini yerinde görerek ve yaşayarak işliyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Laodikya Antik Kenti’nin kuruluşundan, insanların yaşayışlarına, mimari eserlerinden, sanat anlayışlarına kadar birçok konuda öğrencileri bilgilendirdi.

İlk derse katılan Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, "Laodikya ile ilgili yaptığımız araştırmalarda Merkezefendi’de yaşayanların belki de yüzde 3’ten daha azı Laodikya’yı görmüşler. Merkezefendi olarak, Denizli olarak çok önemli bir hazinenin üzerinde yaşıyoruz. Fakat üzerinde yaşadığımız hazinenin farkında değiliz. Sadece Laodikya ile ilgili proje yapmak demek oradaki kazıların yürütülmesini sağlamak değil. Aynı zamanda, Merkezefendi’de yaşayan bireylerin mutlaka Laodikya’yı bir merkez olarak zihinlerinde algısal anlamda oturtmalarını sağlamamız gerekiyor. Onun için bu projemizin adı ’İlk Ders Laodikya’da" dedi.

Başkan Subaşıoğlu, projenin bir tarih dersi olduğunu da belirterek, "Laodikya’nın çok özellikleri var. Mesela buradaki kilise, Hristiyan dünyası açısından önemli kiliselerden birisi. Dolayısıyla çok önemli bir antik kent. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak bu yıl da Stadyum Caddesi’nin devamının ortaya çıkarılması anlamında Güney Ege Kalkınma Ajansı’yla birlikte ortak bir proje hazırlığı yapıyoruz. Laodikya tam anlamıyla bir şehir olarak, kazılar sona erdikten sonra ortaya çıktığı zaman, bütün dünyada turizm anlamında çok önemli bir restorasyon, bir hedef haline gelmiş olacak" dedi.

Proje kapsamında geçen yıl 2 bin lise öğrencisi antik kenti görürken, bu yıl da 2 bin lise öğrencisinin daha Laodikya’ya Merkezefendi Belediyesi tarafından getirilecek.