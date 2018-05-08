Suriye’de düzenlenen YÖS’e 800 aday katıldı
Harran Üniversitesi tarafından, Suriye’nin Cerablus ve Bab kentlerinde gerçekleştirilen Yabancı Öğreni Sınavı’na (YÖS) 800 öğrenci katıldı. Başarılı olanlar, Türkiye'deki 60 üniversiteye kayıt yapma imkânı bulacak.
Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından, Suriye'nin Bab ve Cerablus kentlerinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmalarına imkan sağlayan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştirildi. HRÜ bünyesindeki akademisyenler tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan sorular, Cerablus'ta 14 salonda, Bab'da ise 26 salonda gerçekleştirilen sınavda adaylara yöneltildi. Yaklaşık 800 öğrencinin girdiği sınavda başarılı olanlar Türkiye'de belirlenen 60 üniversiteden birine kayıt yapma hakkı kazanacak.
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