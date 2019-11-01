‘Sürdürülebilir gelecek için işbirliği yapılmalı’
Sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en önemli araştırmacılarından biri olan ünlü ekonomist Jeffrey D. Sachs, üniversitelilerle buluştu. Sachs, “Sürdürülebilir bir kalkınma için yeni bir yola ihtiyaç var” dedi.
Sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en önemli araştırmacılarından biri olan Jeffrey D. Sachs’ın ‘Sürdürülebilir Kalkınma Çağı’ isimli kitabı, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçe’ye çevrildi. Bu nedenle Sachs, üniversitede ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği’ konulu bir konferans verdi.
Konferansın açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric’in (Yeşil Ölçüm), 2017 ve 2018 değerlendirmelerinde Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi. Yeditepe Üniversitesi’nin, Birleşmiş Milletler’in yapılandırdığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda toplumun her kesimiyle işbirliği içinde çalıştığını belirten Prof. Dr. Bingöl, “Yeditepe Üniversitesi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında topluma liderlik yapma hedefiyle faaliyet göstermektedir” dedi.
‘İSTANBUL EŞSİZ GÜZELLİKTE BİR ŞEHİR’
Columbia Üniversitesi Profesörü ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (SDSN) Direktörü Jeffrey D. Sachs, İstanbul’un dünyanın eşsiz güzellikteki şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Sachs, konuşmasına şöyle devam etti:
“Tarihin en güzel lokasyonlarından biri. Aynı zamanda buradaki öğrenciler için de bir fırsat. Bu şehirde yaşamak size liderlik ve yaratıcı bir şeyler yapabilme fırsatı veriyor. Sürdürülebilir bir geleceğe dair yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirebilmek için önümüzde çok kısa bir zaman dilimi var. Hükümetler çok yavaş hareket ediyor. Sorunların aciliyetinden dolayı çok hızlı hareket etmek zorundayız. Sürdürülebilir bir kalkınma için yeni bir yola ihtiyaç var. Yerelden küresele tüm seviyelerde işbirliği yapmamız lazım. Ülkeler, bölgeler işbirliği yapmalı. Ekonomimizin ve hükümetlerimizin işleyişlerini değiştirmemiz lazım. Küresel bir anlayış geliştirmeliyiz. Paris İklim Anlaşması ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları referans noktalarımız olmalı.”
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