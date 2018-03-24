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    Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğinde değişiklik... Yenilikler neler?

    İHA
    24.03.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi. Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları değiştirildi, ihtiyaç fazlası öğretmenlerin atanmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

    Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Sözleşmeli Öğretmen Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinde yer alan, sözlü sınav konuları ve ağırlıklarında değişikliğe gidilerek, eğitim bilimleri ve genel kültür yüzde 20, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 20, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 20, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık yüzde 20, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 20 olarak belirlendi. 

    İhtiyaç fazlası konumunda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacak. Bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nca atanacak. Bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliklerini kabul etmeyen öğretmenlerin sözleşmeleri sona erecek.

     

     

    Etiketler: Sözleşme , MEB
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