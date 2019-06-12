Sosyal medyadan ders çalışan engelli liseli, okulu birincilikle bitirdi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden ders çalışan Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Hatice Kahreman, 93.83 ortalama puanıyla okul birincisi oldu.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden ders çalışan Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Hatice Kahreman, 93.83 ortalama puanıyla okul birincisi oldu. Okul bahçesindeki mezuniyet töreninde Hatice Kahreman'ın babası Sadettin Kahreman ve annesi Gülcan Kahreman kızlarını yalnız bırakmadı.
‘DÜZENLİ ÇALIŞTIM’
En çok ailesinden destek aldığını belirten Kahreman, "Dersleri başka güne bırakmadım. Düzenli çalıştım, öğretmenlerimin dediği her şeyi yaptım. Sosyal medyayı zaman kaybı için değil, derslerinizi daha güzel yapmanız için kullanın. Çünkü bana çok yararı oldu. Her şeyde ailem yanımda oldu. Destek oldular bana. Bu beni daha da teşvik etti. Bundan sonraki hedefim sağlık sorunu olan insanlara yardım için eczacılık yapmak. Bunu da kazanmayı canı gönülden istiyorum" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle