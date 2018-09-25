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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
25.09.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor

Üniversitelerin iki ya da dört yıllık örgün eğitim programlarından mezun olan ya da hâlâ eğitimine devam edenler için ‘İkinci Üniversite’ imkânı bulunuyor. Üstelik herhangi bir sınava girmeden bu mümkün. Yapmanız gereken tek şey, aldığınız eğitim programından farklı bir bölüm seçmek. Önlisans öğrencisi veya mezunları önlisans programlarına, lisans öğrencileri veya mezunları ise önlisans ve lisans programlarına kayıt yapabiliyor. Başvuru ve kayıtlar üniversitelerin internet sayfalarından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, seçtikleri adreslerine yakın yerlerde vize ve final sınavlarına girebiliyor. Dersler online veriliyor.

İstanbul Üniversitesi’nde ikinci üniversite okuyan ya da mezun olanlar arasında Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Rüstem Eyüboğlu, Müge Anlı, Aras Bulut İynemli, Furkan Andıç, Armağan Çağlayan, Uğur Işılak, Dilan Çiçek Deniz, Derya Didem Balçın, Ceyda Düvenci gibi isimler yer alıyor. Anadolu Üniversitesi’ne kayıt olanlara ‘Anadolum eKampus’ hizmeti sunuluyor. Böylece öğrenciler, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel tüm materyallere telefon, tablet, bilgisayar üzerinden ulaşabiliyor. İstanbul, Anadolu ve Atatürk üniversiteleri bünyesindeki ‘İkinci Üniversite’ programlarına kayıt kabul şartlarını ve başvuru tarihlerini derledik.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 5 EKİM
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi: Başvurular, 5 Ekim’de sona erecek. Lisans ve önlisans programlarının eğitim ücreti ise 370 TL. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında ilk olarak 2012’de öğrenci alımına başlayan kurumda, lisans programına kayıtlı öğrenci sayısı 57 bin 297, önlisans ta ise 18 bin 469.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi: Başvurular, 5 Ekim’e kadar sürüyor. Programların dönemlik eğitim ücretleri 225 TL. İnternetten başvuranlar banka ödemesini yaptıktan sonra gerekli belgelerle AÖF bürolarından kaydını tamamlayabiliyor. Üniversitede 500 bine yakın yetişkin eğitim alıyor.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi: Son kayıt tarihi 5 Ekim. Program ücretleri her iki dönem için 290 TL olarak belirlendi. 2011- 2012 eğitim-öğretim yılında altı programla faaliyetlerine başlayan kurum, 38 programla hizmet veriyor.

İKTİSAT BÖLÜMÜ DE VAR FELSEFE DE

Üniversitelerde yer alan bölümlerden bazıları şöyle:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ön lisans: Adalet, yaşlı bakımı, hukuk büro yönetimi ve sekreterliği, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği yönetimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik.

Lisans: Felsefe, iktisat, işletme, tarih, çocuk gelişimi, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, coğrafya.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ön lisans: Acil durum ve afet yönetimi, adalet, bankacılık ve sigortacılık, emlak ve emlak yönetimi, fotoğrafçılık ve kameramanlık, ilahiyat, laborant ve veteriner sağlık, lojistik, özel koruma güvenlik, radyo ve televizyon programcılığı, turizm ve seyahat hizmetleri, yeni medya ve gazetecilik, yerel yönetimler.

Lisans: Halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme, reklamcılık, sağlık yönetimi, sosyoloji.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim fakültesi ön lisans: Aşçılık, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, coğrafi bilgi sistemleri, çağrı merkezi hizmetleri, emlak ve emlak yönetimi, engelli bakımı ve rehabilitasyon, ev idaresi, lobarant ve veteriner sağlık, tarım, web tasarımı ve kodlama.

Açıköğretim fakültesi lisans: Tarih, Türk dili ve edebiyatı, yönetim bilişim sistemleri

İktisat fakültesi lisans: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, uluslararası ilişkiler (İngilizce).

İşletme fakültesi lisans: Havacılık yönetimi, işletme (İngilizce), konaklama işletmeciliği, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi.

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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