Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Üniversitelerin iki ya da dört yıllık örgün eğitim programlarından mezun olan ya da hâlâ eğitimine devam edenler için ‘İkinci Üniversite’ imkânı bulunuyor. Üstelik herhangi bir sınava girmeden bu mümkün. Yapmanız gereken tek şey, aldığınız eğitim programından farklı bir bölüm seçmek. Önlisans öğrencisi veya mezunları önlisans programlarına, lisans öğrencileri veya mezunları ise önlisans ve lisans programlarına kayıt yapabiliyor. Başvuru ve kayıtlar üniversitelerin internet sayfalarından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, seçtikleri adreslerine yakın yerlerde vize ve final sınavlarına girebiliyor. Dersler online veriliyor.
İstanbul Üniversitesi’nde ikinci üniversite okuyan ya da mezun olanlar arasında Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Rüstem Eyüboğlu, Müge Anlı, Aras Bulut İynemli, Furkan Andıç, Armağan Çağlayan, Uğur Işılak, Dilan Çiçek Deniz, Derya Didem Balçın, Ceyda Düvenci gibi isimler yer alıyor. Anadolu Üniversitesi’ne kayıt olanlara ‘Anadolum eKampus’ hizmeti sunuluyor. Böylece öğrenciler, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel tüm materyallere telefon, tablet, bilgisayar üzerinden ulaşabiliyor. İstanbul, Anadolu ve Atatürk üniversiteleri bünyesindeki ‘İkinci Üniversite’ programlarına kayıt kabul şartlarını ve başvuru tarihlerini derledik.
BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 5 EKİM
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi: Başvurular, 5 Ekim’de sona erecek. Lisans ve önlisans programlarının eğitim ücreti ise 370 TL. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında ilk olarak 2012’de öğrenci alımına başlayan kurumda, lisans programına kayıtlı öğrenci sayısı 57 bin 297, önlisans ta ise 18 bin 469.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi: Başvurular, 5 Ekim’e kadar sürüyor. Programların dönemlik eğitim ücretleri 225 TL. İnternetten başvuranlar banka ödemesini yaptıktan sonra gerekli belgelerle AÖF bürolarından kaydını tamamlayabiliyor. Üniversitede 500 bine yakın yetişkin eğitim alıyor.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi: Son kayıt tarihi 5 Ekim. Program ücretleri her iki dönem için 290 TL olarak belirlendi. 2011- 2012 eğitim-öğretim yılında altı programla faaliyetlerine başlayan kurum, 38 programla hizmet veriyor.
İKTİSAT BÖLÜMÜ DE VAR FELSEFE DE
Üniversitelerde yer alan bölümlerden bazıları şöyle:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ön lisans: Adalet, yaşlı bakımı, hukuk büro yönetimi ve sekreterliği, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği yönetimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik.
Lisans: Felsefe, iktisat, işletme, tarih, çocuk gelişimi, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, coğrafya.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ön lisans: Acil durum ve afet yönetimi, adalet, bankacılık ve sigortacılık, emlak ve emlak yönetimi, fotoğrafçılık ve kameramanlık, ilahiyat, laborant ve veteriner sağlık, lojistik, özel koruma güvenlik, radyo ve televizyon programcılığı, turizm ve seyahat hizmetleri, yeni medya ve gazetecilik, yerel yönetimler.
Lisans: Halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme, reklamcılık, sağlık yönetimi, sosyoloji.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim fakültesi ön lisans: Aşçılık, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, coğrafi bilgi sistemleri, çağrı merkezi hizmetleri, emlak ve emlak yönetimi, engelli bakımı ve rehabilitasyon, ev idaresi, lobarant ve veteriner sağlık, tarım, web tasarımı ve kodlama.
Açıköğretim fakültesi lisans: Tarih, Türk dili ve edebiyatı, yönetim bilişim sistemleri
İktisat fakültesi lisans: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, uluslararası ilişkiler (İngilizce).
İşletme fakültesi lisans: Havacılık yönetimi, işletme (İngilizce), konaklama işletmeciliği, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi.
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