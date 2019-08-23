Sıfır Atık Projesi’ne 32 bin okul başvurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya siteleri Twitter ve Instagram hesaplarından Sıfır Atık Projesi’yle ilgili paylaşımlarda bulundu.
Bakan Selçuk, şunları yazdı: “Gidin Anadolu’nun köylerine, şimdilerde azalsa da hâlâ çöp toplama alanı yoktur çoğunda. Köylümüz, çıkarttığı atığı değerlendirmenin yolunu kendi pratik zekâsıyla bulur. Önce gereksiz olanı almamayı bilir, sonra elindekini tekrar kullanır, tamir eder, işlevini kaybettiyse başka şekilde değerlendirir, atığını dönüştürür, kompost tekniğiyle kendi gübresini arka bahçesinde elde eder, tarlasında kullanır. Daha neler neler. Bu bir öz bilgi, zaten var ve kuşaktan kuşağa da akmış. Fakat bu bilinci şehir yaşantısına taşıyamamışız. Geri dönüşümle asıl yapmamız gereken bu kadim bilince geri dönmek. Köy çeşmesinden akan su boşa gitmesin diye yanına yalak yapıp hayvanları sulayan, kırılan dalı atmayıp yeniden diken, ayağındaki çorabı yamamayı bilen Anadolu insanının bilincine, kabiliyetine ve dönüştürücü üretkenliğine geri dönmemiz lazım. Sıfır Atık Projesi’ne 32 bin okulumuz başvuru yaptı. Bu iyi bir başlangıç ama uzun bir süreç. Hepimizin, elimize aldığımız bir sayfa kâğıdın önünü, arkasını, her noktasını bir değer ve servet olarak görmesini sağlayana kadar kat edecek yolumuz var.”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projeyle doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedefleniyor.
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