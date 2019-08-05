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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.08.2019 - 12:06, Son Güncelleme:/

Serebral palsi hastası gencin örnek başarısı

Burslu kazandığı üniversiteden ikincilikle mezun olan İzmirli serebral palsi hastası Ebru Beşer, yüksek lisans eğitimini de bitirdi. İletişim alanında yüksek lisans yapan Beşer, kariyerine akademisyen olarak devam etmeyi hedefliyor.

Serebral palsi hastası gencin örnek başarısı
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Ailesinin desteğiyle eğitimine devam eden serebral palsi (beyin felci) Ebru Beşer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü tam burslu kazandı. Okuldan ikincilikle mezun olan Beşer, daha sonra yüksek lisans eğitimini de tamamladı. 'İşçilerin Türk Sinemasında Temsili' konulu tez çalışması sunan Beşer, şimdi de akademisyen olup bilgi birikimini öğrencileriyle paylaşmak istiyor.

'OKUMAYI VE ÖĞRETMEYİ ÇOK SEVİYORUM'
Beşer, ikiz kardeşi Ece ile kuvözde oksijensiz kaldıkları için serebral palsi rahatsızlığıyla yaşamaya başladıklarını söyledi. Ailesinin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve iyi bir eğitim almaları için çok mücadele ettiğini belirten Beşer, şöyle konuştu:
"Bunun karşılığında çok çalıştık. radyo, televizyon ve sinema bölümünü ikincilikle bitirdikten sonra bir başka hedefime de ulaştım. Beni epey zorlayan, kapsamlı bir tez çalışmasına imza attım. Tezimi hazırlarken üstesinden gelemeyeceğimi düşündüğüm zamanlar da oldu. Her zamanki gibi ailem destek oldu. Şimdi yüksek lisans derecesine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okumayı ve öğretmeyi çok seviyorum. Bu nedenle hedefim akademisyen olarak meslek hayatına atılmak. Bu hayalimin peşinden koşmak için daha da çok çalışacağım.

'ZORLU BİR TEZ SÜRECİNDEN GEÇTİ'
Beşer'in tez danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk yaptı. Öğrencisiyle gurur duyduğunu söyleyen Önk, "Zorlu bir tez sürecinden geçti. Ana karakteri işçi olan Türk filmleri üzerine yaptığı araştırmasında pek çok kişinin ulaşamayacağı filmlere ve yönetmenlere ulaştı. Bu filmlerin pek çoğu internette yer almıyor. Akademik dünyaya kapsamlı bir çalışma kazandırdı. Bu çalışma azmiyle hedeflerine her zaman ulaşacağına inanıyorum" dedi.

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