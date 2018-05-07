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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
07.05.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Şampiyonlara yüzde 100 burs

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Şampiyonlara yüzde 100 burs

eSpor turnuvasında yarışan 6 bin 500 gençten İzmir Karşıyaka Lisesi öğrencileri birinci oldu ve bir vakıf üniversitesinden yüzde 100 burs almaya hak kazandı.

6 bin 500 liseli eSpor turnuvasında yarıştı. Bahçeşehir Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın sonucunda  İzmir Karşıyaka Lisesi öğrencileri birinci oldu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden yüzde 100 burs almaya hak kazandı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) sponsorluğunda düzenlenen eSpor’un dünyada çok yaygın olduğunu belirten BAU eSports danışmanı Serhat Bekdemir, turnuvayı anlattı ve şunları söyledi: "Bahçeşehir Üniversitesi olarak geçen sene ilk defa Türkiye’de eSpor bursunu açıkladık. Başvuru usulü ile öğrencilerimizi okula aldık. Bu sene BAU Challengers adı ile yeni bir organizasyona başladık ve öğrenci seçmelerini Türkiye’nin geneline yayıp 750 lisenin katılımıyla, 6 bin 500’den fazla oyuncunun ön elemelere girip bugün burada finallerini tamamladığımız bir organizasyon yaptık."

'BİRİNCİYE YÜZDE 100 EĞİTİM BURSU'
Başvuruları internet üzerinden aldıklarını söyleyen Bekdemir, yetenekleri turnuva ile bulmaya çalıştıklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye genelinde 750 liseden öğrenci katıldı turnuvaya. 6 bin 500’ün üzerinde öğrenciyi 1,5 ay boyunca internet üzerinden online elemelerde yarıştırdık. Bunların arasında en başarılı 32 takım finallerde yarıştı ve bugün burada son 4 takımımız finalleri oynadılar. Buraya gelen 4 takımımıza da yüzde 25’ten yüzde 100’e kadar eğitim bursu verdik. Birinci takımımız yüzde 100 eğitim bursu aldı. Bu öğrenciler bize başvuru yaptıktan sonra istedikleri bölüme yerleşecekler ve eSpor kulübümüzle beraber çalışmalara katılarak eğitimlerine devam edecekler."

'BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK ALINIYOR'
Bahçeşehir Üniversitesi eSpor kulübü bölümü başkanı Bora Erçiçek ise üniversite olarak eSpor’a çok büyük katkı yaptıklarını belirtti ve şöyle konuştu:
"Ben kulüp başkanı olduğum için birçok üniversite ile tanışma şansı buluyorum ve genellikle Bahçeşehir Üniversitesi’ni bu konuda örnek aldıklarını söylüyorlar. Biz de eSpor eğitimine önem vermeye çalışıyoruz. Belli bir ekosistemin parçası olmaya çalışıyoruz ve bunu ilerletmek için mücadele veriyoruz."

Turnuvada birinciliği alan Karşıyaka Lisesi öğrencileri de çok mutlu olduklarını ve turnuvaya uzun süre hazırlandıklarını belirtti.

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