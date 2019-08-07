Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
YÖK, sağlık ve ilahiyat alanlarında lisans tamamlama yerleştirme sonuçlarını, internet adresinden açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sağlık ve ilahiyat alanlarında yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos'ta, normal kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek. Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından alınacak. Bu adaylar için elektronik kayıt yapılmayacak. Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.
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