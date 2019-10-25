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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 25.10.2019 - 14:50, Son Güncelleme:/

Resim öğretmenleri fırçalarıyla okulları renklendiriyor

Diyarbakır'da ‘Okullar Hayat Bulsun Projesi’nde yer alan dokuz resim öğretmeni, okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması, duvarlara da eğitici resimler yapıyor.

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Diyarbakır'da hayata geçirilen ‘Okullar Hayat Bulsun Projesi’ ile resim öğretmenleri okulları renklendiriyor. Merkez Yenişehir ilçesinde dokuz resim öğretmeni, okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması, duvarlara da eğitici resimler yapıyor.

‘PROJE 44 OKULDA UYGULANACAK’
Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği desteğiyle projeler yürüttüklerini söyledi. Projelerle okulların birçok alanına dokunduklarını anlatan Atlı, şöyle konuştu:
“Özel eğitim öğrencilerinin daha düzenli ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için okullara 28 özel eğitim sınıfı kazandırdık. Türkiye'de en fazla zenginleştirilmiş kütüphaneye sahip ikinci ilçeyiz. Okulları fiziki bakımdan geliştirirken bahçelerini de daha güzel hale getirme çabası içerisine girdik. Bu kapsamında Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile ‘Okullar Hayat Bulsun Projesi’ni hayata geçirdik. Proje kapsamında 37 ilkokul, yedi anaokulu olmak üzere 44 okulda çalışma yapmaya karar verdik. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak çalışan dokuz resim öğretmeninin yer aldığı proje kapsamında 20 okulda, bahçelerde çizgi çalışması, duvarlarda da eğitici resimler yapıldı. Anne ve babalarımızdan öğrendiğimiz ve oynadığımız oyunların unutulmamasını, bunları öğrencilerimizin de öğrenmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak istedik. Ayrıca, okulların duvarlarını güzelleştiriyoruz. Proje kapsamında resim öğretmenleri her gün belirlediğimiz okullarda çalışma yapıyor. Bu çalışmayla veli ve çocukların çok mutlu olduğunu gördük. Önce dezavantajlı okullarda yaptık. Geri dönüşleri olumlu olunca projeyi tüm okullarda uygulamaya karar verdik. Önce köy okullarında başladık, sonra bütün okullara yaydık."

‘ÇOCUKLAR MUTLU OLUYOR’
Projede yer alan resim öğretmenlerinden Leyla Tekin, proje kapsamında çalışma yapmaktan mutlu olduğunu, projeyle çocuklarla zaman geçirdiklerini söyledi. Eğitici ve okulları güzelleştiren resimler yaptıklarını anlatan Tekin, "Çocukların oynayabileceği alanlar yaratıyoruz. Mutlu oluyor ve hemen oynamaya başlıyorlar. Öğrencileri geleneksel oyunlar ve eğitici resimlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

‘FAYDALI GERİ DÖNÜŞLERİNİ ALIYORUZ’
Öğretmen İrem İl, projeyi duyunca hiç düşünmeden katılmaya karar verdiğini, böylece çocukları resim sanatıyla buluşturduklarını belirterek, "Çalışmayı yaptığımız okullarda öğrenciler resme ilgi duymaya başladı. Çocukların bilinç altına güzel mesajlar yerleştirebilmek için eğitici resimler yapıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Çocuklarının ilgisini çekiyoruz. Biz de çok mutluyuz. Faydalı geri dönüşlerini alıyoruz" diye konuştu.

‘GÖRMEYEN ÖĞRENCİLER, GÖREN ÖĞRENCİLERE SORUYOR’
Çalışmanın yürütüldüğü Ali İhsan Arslan Görme Okulları Müdürü Ercan Akdoğan ise şunları söyledi:
“Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Az da olsa gören öğrencilerimiz var. Görmeyen öğrencilerimiz de yapılan çalışmayı görüyor gibi hissediyor. Çocuklarda yorumlama becerisini geliştiriyor. Hiç görmeyen öğrenciler, gören öğrencilere soruyor. Resimleri birbirlerine aktarıyorlar. Olumlu yansımalarını görüyoruz."

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