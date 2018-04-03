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    Rektör Açık Kapı Günü’nde öğrencileri dinliyor

    İHA
    03.04.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

    Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan ‘Açık Kapı Günü’ mensupların katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

    Öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere tüm mensupların fikirlerini, sorunlarını, iyileştirme önerilerini ve değerlendirmelerini dinlemek için düzenlenen Açık Kapı Günü’nün 22’ncisinde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite paydaşlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

    Mensupların fikirlerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Çakar, Açık Kapı Uygulaması ile kurumsal gelişim anlamında önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti. Açık Kapı Günü ile doğru ve sürdürülebilir bir iletişim yöntemini hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ortaya konan yenilikçi, faydalı fikir ve önerilerin Düzce Üniversitesi’nin başarılarına da yansıdığını sözlerine ekledi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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