MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriProf. Dr. Mete Atatüre üniversitelilerle buluşacak
GeriEğitim Prof. Dr. Mete Atatüre üniversitelilerle buluşacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.12.2019 - 12:20, Son Güncelleme:/

Prof. Dr. Mete Atatüre üniversitelilerle buluşacak

Fizik alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mete Atatüre, Study UK Bilim Konuşmaları kapsamında öğrenci ve akademisyenlerle buluşacak.

Prof. Dr. Mete Atatüre üniversitelilerle buluşacak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

British Council tarafından gerçekleştirilen Study UK Bilim Konuşmaları’nın konuğu, Cambridge Üniversitesi’nde fizik profesörlüğü yapan Prof. Dr. Mete Atatüre olacak. Study UK Bilim Konuşmaları, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. Prof. Dr. Atatüre’de 23 Aralık’ta MEF Üniversitesi’nin konuğu olarak   bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim almak isteyen öğrenciler, araştırma yapmak isteyen akademisyenler ve kariyerini geliştirmek isteyen genç profesyonellerle buluşacak. Prof. Dr. Atatüre’nin konuşması, British Council Türkiye internet sitesinden ve Facebook sayfasından canlı yayınlanacak. Prof. Dr. Mete Atatüre, Birleşik Krallık’taki eğitim fırsatlarını ve kendi ilham verici başarı hikayesini de izleyicilerle paylaşacak. Birleşik Krallık’ta STEM eğitimiyle ilgili merak edilenlerin yer bulacağı konuşmada, şu başlıklara odaklanılacak:
- Birleşik Krallık’ta eğitimin kariyerinize etkisi,
- STEM eğitiminin öğrencilere sunduğu fırsatlar,
- Birleşik Krallık’ın STEM eğitimine yaklaşımı ve son gelişmeler,
- STEM ve girişimcilik,
- Birleşik Krallık’ta araştırmalar nasıl yürütülür?,
- Birleşik Krallık’ta akademisyen olmak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle