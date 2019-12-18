Prof. Dr. Mete Atatüre üniversitelilerle buluşacak

British Council tarafından gerçekleştirilen Study UK Bilim Konuşmaları’nın konuğu, Cambridge Üniversitesi’nde fizik profesörlüğü yapan Prof. Dr. Mete Atatüre olacak. Study UK Bilim Konuşmaları, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. Prof. Dr. Atatüre’de 23 Aralık’ta MEF Üniversitesi’nin konuğu olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim almak isteyen öğrenciler, araştırma yapmak isteyen akademisyenler ve kariyerini geliştirmek isteyen genç profesyonellerle buluşacak. Prof. Dr. Atatüre’nin konuşması, British Council Türkiye internet sitesinden ve Facebook sayfasından canlı yayınlanacak. Prof. Dr. Mete Atatüre, Birleşik Krallık’taki eğitim fırsatlarını ve kendi ilham verici başarı hikayesini de izleyicilerle paylaşacak. Birleşik Krallık’ta STEM eğitimiyle ilgili merak edilenlerin yer bulacağı konuşmada, şu başlıklara odaklanılacak:

- Birleşik Krallık’ta eğitimin kariyerinize etkisi,

- STEM eğitiminin öğrencilere sunduğu fırsatlar,

- Birleşik Krallık’ın STEM eğitimine yaklaşımı ve son gelişmeler,

- STEM ve girişimcilik,

- Birleşik Krallık’ta araştırmalar nasıl yürütülür?,

- Birleşik Krallık’ta akademisyen olmak.