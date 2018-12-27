Parlak fikirler yarışacak
Üniversiteliler için düzenlenen parlak fikirler yarışması ‘bizz@kampus’e başvurular başladı. Öğrenciler, ‘www.bizzkampus.com’ adresinden 25 Ocak’a kadar başvuru yapabilecek.
Üniversite düzeyinde birçok yarışma, gençlere yenilikçi fikirler geliştirme ve bunları tanıtma imkânı veriyor. Her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan ‘bizz@kampus’ başladı. Bu yıl 8’inci kez öğrencilerle buluşacak yarışmada bugüne kadar 28 bin 596 öğrencinin oluşturduğu 9 bin 693 takım fikirlerini sundu.
Üniversite 3, 4’üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin, iki veya üç kişilik takımlarla katılabildiği yarışmada, Ülker Oneo için yeni fikirler geliştirilecek. Öğrenciler inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planından oluşturdukları projeleriyle yarışacak. İlk üçe giren takımlara verilecek 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL’lik ödüllerin yanı sıra yarışmayı düzenleyen Pladis şirketinde uzun dönem staj yapma ve iş fırsatı da sağlanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle