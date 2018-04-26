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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
26.04.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

Özel okullara üç yılda 3 milyon destek

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Özel okullara üç yılda 3 milyon destek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Fatih Projesi ile bütün okullarımızı akıllı tahtalarla donattık. İlerleyen zamanda öğrencilerimize tabletin dışında klavyeli bilgisayarlar vereceğiz. Devletimiz özel okullara yaklaşık üç yıldır 3 milyar 285 milyon lira destek sağladı" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, ‘Fatih Projesi’ ile bütün okulları akıllı tahtalarla donattıklarını söyledi. Erdem, "İlerleyen zamanda öğrencilerimize tabletin dışında klavyeli bilgisayarlar vereceğiz" diye konuştu.

Orhan Erdem, Kırşehir'de özel bir okulun yerleşkesinin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim alanında devlet yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarına da önem verdiklerini belirtti. Erdem, kazanılan her öğrencinin Türkiye'nin geleceği adına bir umut ve ışık olacağını söyledi.

Bütçeden eğitime ayrılan paylarda son yıllarda gözle görülür artış olduğunu anlatan Erdem, şöyle devam etti:
"2002 yılında eğitime ayrılan o günkü bütçenin yüzde 10'u olarak 11 milyar liraydı. 2018'de eğitime ayrılan kaynak bütçenin yüzde 18'i yani 134 milyar 70 milyon lira. Diğer bakanlıkların katılımıyla 150 milyar lira. Neredeyse 15 katı bir artış söz konusu. Bazıları milli gelirden eğitime ayrılan payla kıyaslıyor. Orada da 6.2. Şu anda milli gelirden eğitime ayrılan pay Almanya'nın, İtalya'nın üzerinde. Eğitim kurumlarımız içerisinde özel okulları her zaman destekledik. Bundan sonra da devam edeceğiz. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda özel okulların oranı yüzde 3 idi. 2018 yılında bu oran yüzde 15. Aradaki farkı görüyorsunuz. 2002 yılında 220 bin öğrencisi olan özel okullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1 milyon 300 bin öğrenci var. Bu hedefleri 2023'e planlamıştık. Şu anda o hedeflere ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 9 bin 691 özel eğitim kurumumuz var."

305 BİN ÖĞRENCİ TEŞVİK ALIYOR
Özel okulları her zaman desteklediklerini anlatan Erdem, "Bakanlık olarak özel okulların eğitimdeki payını artırmak ve önündeki mevzuat sorunlarını çözmek amacıyla ciddi düzenlemelere gittik. Bunların en önemlisi eğitim ve öğretim desteği. Alt ve orta gelir düzeyindeki ailelerin özel okullarda eğitime erişme imkânı elde etmesini ve okulların kontenjanlarını doldurması amacıyla öngörülmüş bir destek. Halen özel okullarda devam eden 305 bin öğrenciye devlet olarak destek veriyoruz. Devletimiz özel okullara yaklaşık üç yıldır 3 milyar 285 milyon lira destek sağladı" dedi.

Türkiye'nin 2023 hedefi doğrultusunda öğrencilerin inovasyon ve inovatif düşünmelerini önemsediklerini belirten Erdem, "Bunun için ilkokul 5 ve 6’ncı sınıflarda kodlama eğitimine başladık. İnovasyonu ve inovatif düşünmelerini, bu konularda robot ve yazılım derslerini almaları için gayret ediyoruz. Çünkü, artık bir yazılımla dünyadaki en büyük şirket olabiliyorsunuz. Sanayileşme de önemli ama dünyanın bu yeni gittiği yolu da sağlamamız gerekiyor. Bunun için Fatih Projesi ile bütün okullarımızı akıllı tahtalarla donattık. İlerleyen zamanda öğrencilerimize tabletin dışında klavyeli bilgisayarlar vereceğiz" diye konuştu.

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