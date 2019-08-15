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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
15.08.2019 - 14:41, Son Güncelleme:/

Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek  

 Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 6 aylık dönemde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira teşvik sağlandı.

Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek  
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MEB 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’ndaki verilerden derlenen bilgilere göre, kamuoyunda ‘teşvik’ olarak da adlandırılan eğitim-öğretim desteği ile dezavantajlı durumdaki öğrenciler için sağlanan destekler yılın 6 aylık döneminde milyonlarca liraya ulaştı.

Bu kapsamda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce OSB’ler içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim öğretim desteği ödemeleri kapsamında, ocak-haziran 2019 döneminde 187 milyon 146 bin 82 lira ödenek gönderildi.

Özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören ve eğitim-öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler için de bu dönemde 682 milyon 835 bin 712 lira teşvik ödemesi yapıldı.

Eğitim öğretim desteği uygulaması, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak kaldırılacak fakat OSB’ler içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyanlar, bu kapsamın dışında tutulacak.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÖZEL OKUL DESTEĞİ
Öte yandan Bakanlık tarafından şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkı tanınıyor.

Bu çerçevede bursluluk hakkını kazanan ve özel okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için toplam 1 milyon 533 bin 810 lira ödeme gerçekleştirildi.

Ayrıca destek eğitim gereksinimi olan bireyler için 2019 yılının ilk 6 ayında, toplam 1 milyar 552 milyon 142 bin 471 liralık ödemede bulunuldu.

 

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