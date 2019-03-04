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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
04.03.2019 - 09:37, Son Güncelleme:/

ÖSYM'den YKS başvurularında son gün uyarısı - AYT, TYT, YDT ne zaman?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), YKS başvurusunda bulunacak adaylara hatırlatma yaptı. ÖSYM resmi Twitter sayfası üzerinden yayımladığı ‘2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı Adaylarımızın Dikkatine!’ başlıklı duyuruda son gün hatırlatmasında bulundu. İşte, YKS başvurularının sona ereceği tarih ve sürece ilişkin bilgiler

ÖSYM'den YKS başvurularında son gün uyarısı - AYT, TYT, YDT ne zaman?
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ÖSYM, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak YKS 2019 sınavı öncesi, adaylara son başvuru tarihiyle ilgili hatırlatma yaptı. Duyuruya göre, 6 Mart 2019 saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapabilecek. YKS başvuruları 12 Şubat 2019 itibariyle başlamıştı. Sınav ücreti ödeme için son gün ise 22 Mart 2019.

ÖSYMden YKS başvurularında son gün uyarısı - AYT, TYT, YDT ne zaman


SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır: 2 a) 2019-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 7 Mart 2019 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 7 Mart 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

OTURUM TARİHLERİ

YKS'nin birinci oturumu TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. İkinci oturumu AYT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü oturum YDT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra da sınav salonlarına alınmayacaklar.

 

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