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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
28.06.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

ÖSYM ve AİS sayfasına giriş... YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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ÖSYM ve AİS sayfasına giriş... YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM’nin ana sayfası ve AİS'te (Adaylar İşlemleri Sayfası) yaşanan erişim sorunu sona erdi. Bir süredir hem ÖSYM hem de AİS'e giriş yapamayan YSK adayları, sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşmaya çalışıyordu. Sorunun çözülmesi ardından sınav giriş belgesi için sorgulamalar kaldığı yerden devam ediyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

30 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS oturumları için artık son hazırlıkların yapan adaylar, bir yandan da hem ÖSYM hem AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden son kontrollerini gerçekleştiriyor. YKS sınav giriş belgesi, adayların sınav anında yanında bulundurması gerekenlerden biri. Peki, sınavda gerekli olan diğer belgeler hangileri? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran'da uygulanacak birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz’da yapılacak olan ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ne ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER

İki belge mutlaka olmalı: Girecekleri oturuma ait ‘Sınav Giriş Belgesi’ ve geçerli kimlik belgesi. Kimlik belgesi olarak T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi dolmamış pasaport olabilir. Kimlik belgesinde mutlaka fotoğraf olmalı. Birden fazla oturuma katılacaklara her oturum için ayrı bir Sınava Giriş Belgesi düzenliyoruz, dolayısıyla ilgili oturuma ait belgeleri yanlarında olmalı.

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