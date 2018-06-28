ÖSYM ve AİS sayfasına giriş... YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM’nin ana sayfası ve AİS'te (Adaylar İşlemleri Sayfası) yaşanan erişim sorunu sona erdi. Bir süredir hem ÖSYM hem de AİS'e giriş yapamayan YSK adayları, sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşmaya çalışıyordu. Sorunun çözülmesi ardından sınav giriş belgesi için sorgulamalar kaldığı yerden devam ediyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
30 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS oturumları için artık son hazırlıkların yapan adaylar, bir yandan da hem ÖSYM hem AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden son kontrollerini gerçekleştiriyor. YKS sınav giriş belgesi, adayların sınav anında yanında bulundurması gerekenlerden biri. Peki, sınavda gerekli olan diğer belgeler hangileri? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran'da uygulanacak birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz’da yapılacak olan ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ne ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER
İki belge mutlaka olmalı: Girecekleri oturuma ait ‘Sınav Giriş Belgesi’ ve geçerli kimlik belgesi. Kimlik belgesi olarak T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi dolmamış pasaport olabilir. Kimlik belgesinde mutlaka fotoğraf olmalı. Birden fazla oturuma katılacaklara her oturum için ayrı bir Sınava Giriş Belgesi düzenliyoruz, dolayısıyla ilgili oturuma ait belgeleri yanlarında olmalı.
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