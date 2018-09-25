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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
25.09.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Okul ve çevrelerinde ‘kuş uçurtulmuyor’

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Okul ve çevrelerinde ‘kuş uçurtulmuyor’

Okullarda mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, okul çevreleri ve okul çevrelerindeki kişiler ile okul servis araçları ve personelinin denetlenmesine yönelik uygulamaları artırdı. Yapılan uygulamalarda, 17 bin 648 okul çevresi ve okul çevrelerinde bulunan 287 bin 799 kişi ile 39 bin 160 okul servis aracı denetlendi.

Okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, okul çevreleri ve okul çevrelerindeki kişiler ile okul servis araçları ve personelinin denetlenmesine yönelik uygulamaları artırdı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Çevrelerindeki Şahıslara Yönelik Uygulama’ kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.

Uygulamaya, 21 bin 191 emniyet ve 22 bin 443 jandarma personeli olmak üzere toplam 43 bin 634 personel ile 11 bin 120 ekip katıldı. Yapılan uygulama soncunda, 17 bin 648 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 287 bin 799 kişi kontrol edildi.

SERVİSLERE SIKI DENETİM
Çocuk ve gençlerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için okul servis araçları ve personelini denetlemek amacıyla gerçekleştirilen ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’nda 39 bin 160 okul servis aracı denetlendi.

2 bin 855 emniyet ve 2 bin 720 jandarma personeli olmak üzere toplam 5 bin 575 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, 347 ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak’, 241 ‘Emniyet Kemeri Takmamak’, 167 ‘Fazla Yolcu Taşımak’, 2 bin 623 ‘Diğer olmak üzere’ toplam 3 bin 378 araç ve sürücüsüne 794 bin 844 lira idari para cezası uygulandı.

Eksiklikleri tespit edilen 407 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

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