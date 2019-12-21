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Eğitim
AA
Haber Giriş: 21.12.2019 - 15:43, Son Güncelleme:/

Öğretmenlerin veli ziyaretleri 1 milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul aile işbirliğinin pekiştirilmesi için ülke genelinde gerçekleştirilen öğretmen veli buluşmalarının bir milyona ulaştığını söyledi.

Öğretmenlerin veli ziyaretleri 1 milyona ulaştı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, öğrencilerinin evlerine giderek velileriyle görüşen öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir video paylaştı. Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"81 ilde bir milyon kapıyı çalan, bir milyon eşikten içeri adım atan öğretmene de çocuğunun öğretmeniyle çayını, suyunu, aşını paylaşan ana babaya da bin selam. Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu. Çocuklar için hep beraberiz."

AİLELERLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Ülke genelinde okul aile işbirliğinin pekiştirilmesi için öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerinin evlerini ziyaret eden öğretmenler, çocukların gelişimiyle ilgili anne babalarla görüş alışverişinde bulunuyor. Ziyaretlerde öğrencilerin daha başarılı olması ve varsa sorunlarına çözümü için çalışılıyor.

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