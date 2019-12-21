Öğretmenlerin veli ziyaretleri 1 milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, öğrencilerinin evlerine giderek velileriyle görüşen öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir video paylaştı. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"81 ilde bir milyon kapıyı çalan, bir milyon eşikten içeri adım atan öğretmene de çocuğunun öğretmeniyle çayını, suyunu, aşını paylaşan ana babaya da bin selam. Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu. Çocuklar için hep beraberiz."

Seksen bir ilde bir milyon kapıyı çalan, bir milyon eşikten içeri adım atan öğretmene de, çocuğunun öğretmeniyle çayını, suyunu, aşını paylaşan ana babaya da bin selam. Türkiye’nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu. Çocuklar için hep beraberiz. pic.twitter.com/WyvKZvYZve — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 21, 2019

AİLELERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Ülke genelinde okul aile işbirliğinin pekiştirilmesi için öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerinin evlerini ziyaret eden öğretmenler, çocukların gelişimiyle ilgili anne babalarla görüş alışverişinde bulunuyor. Ziyaretlerde öğrencilerin daha başarılı olması ve varsa sorunlarına çözümü için çalışılıyor.