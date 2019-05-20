Öğretmenlere 'Medeniyet Bilinci' semineri verilecek
MEB himayesinde, öğretmenlere yönelik 'Medeniyet Bilinci' seminerleri düzenlenecek. Toplam 12 okulda gerçekleştirilecek seminerler Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılıyor.
İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) ve Turkcell iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) himayesinde 'Medeniyet Bilinci' seminerleri düzenlenmeye başlandı. Toplam 12 okulda öğretmenlere yönelik yapılacak seminerler, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılıyor. 70 dakikalık bir belgesel film gösteriminin de yer aldığı seminerler, sağlıklı bir medeniyet konseptine dayalı yeni bir bilinç geliştirmeyi amaçlıyor.
13 BİN YILLIK MEDENİYET YOLCULUĞU ANLATILIYOR
Seminerler üç bölümden oluşuyor. 'Medeniyet Nehri' başlığını taşıyan birinci bölümde, insanlığın yukarı Mezopotamya’da, Şanlıurfa civarındaki Göbeklitepe’de başlayan 13 bin yıllık uzun medeniyet macerası anlatılıyor. 'Medeniyetler Arası Etkileşim' başlığını taşıyan ikinci bölümde sayıları 40 civarında olan medeniyetlerin, kendilerinden öncekilerden devraldıkları ve kendilerinden sonrakilere devrettikleri evrensel miras anlatılarak, özellikle İslam medeniyetinin evrensel uygarlığa katkıları aktarılıyor. 'Medeniyetler Çatışmasından Medeniyetler İttifakı’na' başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise çatışmacı anlayışlar ve yıkıcı ideolojilere karşı, tüm insanlığın sevgi, dostluk ve barış içinde birlikte ve bir arada yaşamalarını sağlayacak yeni bir yaklaşım göz önüne seriliyor.
'HEDEFİMİZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK'
Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça şunları söyledi:
“Bugün dünyada işler maalesef iyi gitmiyor. Böyle bir devirde işleri iyi yapmak lazım, iyi işleri de ancak iyi insanlar yapar. Bugün iyi insan yetiştirmek gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu hassasiyetle çalışıyoruz. Her yıl yürüttüğümüz GNÇYTNK işe alım programı kapsamında Türkiye’nin en iyi genç mühendislerini, hukukçularını, finansçılarını istihdam ediyoruz. Bu gençlerimizi bir yandan işlerini en iyi yapacakları şekilde yetiştirirken bir yandan da onlara medeniyet şuuruna sahip olacakları bir eğitim programı da sunuyoruz. Hedefimiz iyi insan yetişmesine katkı sağlamak, hayata ve insana bakış konusunda sağlam bir bilinç aşılamak.
Bu itibarla Milli Eğitim Bakanlığımız himayesinde tertip edilen bu faaliyete destek olmaktan ötürü de mutluluk duyuyoruz. Biz dünyanın ilk üniversitesini kurmuş güçlü ve köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Turkcell ve Turkcell Vakfı çatısı altında işte bu medeniyet bilincine sahip, iyi işler yapan iyi insanlar yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”
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