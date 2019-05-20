Öğretmenlere 'Medeniyet Bilinci' semineri verilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğretmenlere 'Medeniyet Bilinci' semineri verilecek
GeriEğitim Öğretmenlere 'Medeniyet Bilinci' semineri verilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.05.2019 - 15:20, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere 'Medeniyet Bilinci' semineri verilecek

MEB himayesinde, öğretmenlere yönelik 'Medeniyet Bilinci' seminerleri düzenlenecek. Toplam 12 okulda gerçekleştirilecek seminerler Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılıyor.

Öğretmenlere 'Medeniyet Bilinci' semineri verilecek
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) ve Turkcell iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) himayesinde 'Medeniyet Bilinci' seminerleri düzenlenmeye başlandı. Toplam 12 okulda öğretmenlere yönelik yapılacak seminerler, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılıyor. 70 dakikalık bir belgesel film gösteriminin de yer aldığı seminerler, sağlıklı bir medeniyet konseptine dayalı yeni bir bilinç geliştirmeyi amaçlıyor.

13 BİN YILLIK MEDENİYET YOLCULUĞU ANLATILIYOR
Seminerler üç bölümden oluşuyor. 'Medeniyet Nehri' başlığını taşıyan birinci bölümde, insanlığın yukarı Mezopotamya’da, Şanlıurfa civarındaki Göbeklitepe’de başlayan 13 bin yıllık uzun medeniyet macerası anlatılıyor. 'Medeniyetler Arası Etkileşim' başlığını taşıyan ikinci bölümde sayıları 40 civarında olan medeniyetlerin, kendilerinden öncekilerden devraldıkları ve kendilerinden sonrakilere devrettikleri evrensel miras anlatılarak, özellikle İslam medeniyetinin evrensel uygarlığa katkıları aktarılıyor. 'Medeniyetler Çatışmasından Medeniyetler İttifakı’na' başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise çatışmacı anlayışlar ve yıkıcı ideolojilere karşı, tüm insanlığın sevgi, dostluk ve barış içinde birlikte ve bir arada yaşamalarını sağlayacak yeni bir yaklaşım göz önüne seriliyor.

'HEDEFİMİZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK'
Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça şunları söyledi:
“Bugün dünyada işler maalesef iyi gitmiyor. Böyle bir devirde işleri iyi yapmak lazım, iyi işleri de ancak iyi insanlar yapar. Bugün iyi insan yetiştirmek gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu hassasiyetle çalışıyoruz. Her yıl yürüttüğümüz GNÇYTNK işe alım programı kapsamında Türkiye’nin en iyi genç mühendislerini, hukukçularını, finansçılarını istihdam ediyoruz. Bu gençlerimizi bir yandan işlerini en iyi yapacakları şekilde yetiştirirken bir yandan da onlara medeniyet şuuruna sahip olacakları bir eğitim programı da sunuyoruz. Hedefimiz iyi insan yetişmesine katkı sağlamak, hayata ve insana bakış konusunda sağlam bir bilinç aşılamak.

Bu itibarla Milli Eğitim Bakanlığımız himayesinde tertip edilen bu faaliyete destek olmaktan ötürü de mutluluk duyuyoruz. Biz dünyanın ilk üniversitesini kurmuş güçlü ve köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Turkcell ve Turkcell Vakfı çatısı altında işte bu medeniyet bilincine sahip, iyi işler yapan iyi insanlar yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Öğretmenlere 'Medeniyet Bilinci' semineri verilecek

Suriyeli göçmenlere Türkçe ve mesleki eğitim desteği

Yaklaşık 4 bin öğrenci YÖK bursuyla doktora yapıyor

Uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecekler