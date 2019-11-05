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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 05.11.2019 - 13:02, Son Güncelleme:/

Öğretmen albümünün geliriyle okula müzik atölyesi kurdu

Ankara'da bir okulda öğretmenlik yapan, aynı zamanda şarkı sözü yazan ve besteleri bulunan Caner Menemencioğlu, çıkardığı albümün geliriyle Samsun'da bir okulda müzik atölyesi oluşturdu.

Öğretmen albümünün geliriyle okula müzik atölyesi kurdu
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Ankara'da, Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’nda 16 yıldır teknoloji tasarım öğretmenliği yapan Caner Menemencioğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Türkiye'de davet aldığı köy okullarına giderek öğrencilere müzik ve kısa film yönetmenliği konularında eğitim veriyor. Müzik çalışmaları kapsamında Menemencioğlu, 23 Nisan 2019'da ‘3 Hece’ adlı albümünü çıkardı. Menemencioğlu, söz ve besteleri kendisine ait şarkılardan oluşan albümden elde ettiği gelirle aldığı saz, gitar, piyano, zil, darbuka, tef, makaras gibi müzik aletlerini Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan Gökçeli Ortaokulu’na getirerek, burada müzik atölyesi kurdu.

Menemencioğlu, bugüne kadar çok sayıda şarkı sözü yazdığını ve dört şarkıya farklı tarihlerde klip çektiğini anlattı. On şarkıdan oluşan albümün satışından elde edilen gelirle çocuklara enstrüman aldığını ve müzik atölyesi kurabildiğini belirten Menemencioğlu, şöyle konuştu:
"Bu ilk adım, umarım birileri de birkaç adım atar ve başka müzik atölyeleri de kurulur. Ben öğretmenliğin yanı sına müzik, sinema ve tiyatroyla uğraşıyorum ve çocuklara ancak böyle faydalı olabiliyorum. Bu çocuklardan birkaçının hayatı benim sayemde değiştirirse bundan çok mutlu olacağım. Müzik atölyesini Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 vizyonu kapsamında oluşturuldum. İstedikleri zaman müzik aletlerine ulaşamayan bir okulda böyle bir atölye oluşturmak beni heyecanlandırdı. Bu yaşlarda çocuklar kendilerine gelecek hayatları konusunda yön veriyor. Bir tanesinin hayatını şekillendirmek, ona yön vermek ve onun sanatçı olmasını sağlamak beni onurlandırır."

Salıpazarı Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş da Ankara'dan satın aldığı enstrümanları ilçeye getiren Menemencioğlu'nun kendilerini geliştirmesine imkân tanıdığını belirtti. Savaş, "Umarım bu atölyede yetişen çocuklarımız birer sanatçı olur" dedi.

Okulun imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle fazla enstrüman bulamadıklarını söyleyen öğrenciler ise şimdi istedikleri enstrümanları olduğunu, bunlarla müziği daha çok seveceklerini söyledi.

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